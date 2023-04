Alina de la Casa Iubirii a desființat cuplul Robert și Mihaela: “Nu îi interesează unul de altul, doar fac materiale” | EXCLUSIV

In articol:

Alina, fostă concurentă Casa iubirii sezonul 2, a vorbit despre despărțirea dintre Radu și Cristina, despre cearta dintre Bianca și Nona, dar și despre conflictul acesteia cu Sorin. Alina ne-a mărturisit adevăratul motiv pentru care Mihaela este împreună cu Robert, dar și motivul pentru care Robert a spus că își dorește cameră roșie cu Patricia.

Aceasta i-a criticat pe Bianca și pe Robert spunând că este influențabil și face tot ce îi cere publicul.

Alina nu crede în cuplul Robert și Mihaela

În ultimele zile, Robert și Mihaela s-au apropiat și au început o oarecare cunoaștere. Alina, prezentă în platoul WOWbiz, și-a dat cu părerea despre interacțiunea lor. Se pare că aceasta nu îi crede, ba mai mult, pune totul pe seama show-ului.

"Nu cred că Mihaela și Robert vor forma un cuplu. De când eram eu în casă, ea într-adevăr a încercat să se apropie de el. Nu știu dacă chiar îi place de el, dar ambii ascultă de ce le spun fanii, sunt influențabili. Din câte am văzut, Mihaela nu vrea să plece din care și cred că încearcă să facă chestii să nu iasă din casă încă. Nu pot să spun mai mult de atât, dar dacă o să ajungă la o relație și o să fie bine, eu mă bucur pentru ei. Se complac în această legătură.", a declarat Alina.

Alina a provocat-o pe Kinga în RXF

Alina a vorbit și despre o provocare pe care a lansat-o în RXF și anume pentru Kinga. Blondina a refuzat-o, dar Alina a dat mai multe detalii despre legătura lor.

"Am făcut o provocare online, am provocat-o pe Kinga, doar că nu a fost suficient de puternică să accepte. Nici măcar un refuz clar nu a dat. Ea nu mă consideră o adversară pe măsura ei, o persoană la fel de importantă ca ea. Eu mi-aș fi dorit să mă lupt în gala mare cu ea. Eu m-am cunoscut cu ea, când ea a luat contact cu lumea sportului. I-am arătat multe chestii, am făcut un antrenament cu ea. Asta s-a întâmplat în urmă cu un an.", a mărturisit Alina, la Culisele Iubirii.

