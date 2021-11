Alina Eremia, despre frica de eșec: "Nu mai trăiești, de fapt. Nu mai e viața ta"

In articol:

Alina Eremia a mărturisit că viața sa nu a fost numai lapte și miere, ci dimpotrivă, s-a aflat tot timpul într-o luptă cu ea însăși. Vedeta a povestit recent, în cadrul podcastului găzduit de Mihai Morar, că cea mai mare teamă a ei a fost eșecul, încă de când era mică.

Alina Eremia: "Toată viața mi-a fost frică să eșuez"

Alina Eremia a dezvăluit că cel mai mare defect al ei l-a reprezentat faptul că a tins mereu spre perfecțiune, încă de mică. Acest lucru a fost, însă, și cel care i-a adus artistei frica de eșec, pentru că de fiecare dată se temea să nu facă ceva greșit și să fie judecată de cei din jur: "Toată viața mi-a fost frică să eșuez. În orice. Și când mă duceam să semnez un document, mi-era frică că nu știu despre ce e vorba. Dacă omul ăla crede că sunt proastă? E greu când ești în meseria asta să nu pui preț pe ce zic alții sau pe părerile celorlalți. Îți pasă.

Alina Eremia [Sursa foto: Instagram]

Nu că vrei să îți fie gâdilat orgoliul. Ok, e și o chestie de ego, pe care trebuie să ți-l temperezi, dar cumva îți pasă și te și doare. Pentru că știi care sunt intențiile tale, știi că muncești la lucrul ăla și, cu toate astea, ești criticat. Nu pot să zic că am avut o critică agresivă de-a lungul timpului, dar asta e greșit, când părerile celorlalți îți dictează foarte multe din acțiuni. Adică tu faci ceva pentru că așa știi că n-o să primești vreun reproș sau vreo părere negativă. Dar nu mai trăiești, de fapt. Nu mai e viața ta.", a declarat Alina Eremia, în cadrul podcastului amintit.

Alina Eremia și Edi, iubitul ei [Sursa foto: Instagram]

Iubitul artistei a fost cel care a ajutat-o să treacă peste această frică

Chiar dacă nu a avut de-a lungul timpul parte de foarte multe critici din partea celor care o urmăresc, Alina Eremia a recunoscut că s-a lăsat deseori afectată de ceea ce

îi spuneau oamenii.

Vedeta a dezvăluit, totuși, că a învățat de la iubitul ei să nu mai pună atât de mult preț pe opiniile celor din jur și să se aprecieze la adevărata ei valoare: "Edi (n.r. iubitul ei) m-a ajutat foarte mult în acest aspect (n.r. referitor la criticile primite). M-a ajutat foarte tare să încep să mă iubesc, prin iubirea pe care el mi-a acordat-o mie. Probabil prin felul în care m-a făcut să mă simt. Știi momentul ăla în care te simți cea mai deșteaptă, cea mai frumoasă, cea mai iubită, cea mai...cea?", a mai adăugat artista, în cadrul aceluiași podcast.