Alina Eremia, probleme de sănătate. Vedeta nu a mai putut suporta și a ajuns pe mâna medicilor: „Nu mai rezistam un minut”

Alina Eremia este una dintre cele mai cunoscute și iubite cântărețe de la noi din țară. Vedeta se bucură de aprecierea publicului și de o carieră de succes la care muncește încă de la o vârstă fragedă.

Alina Eremia nu a mai suportat și a apelat la un medic

În ultima perioadă, vedeta nu s-a simțit foarte bine și a ajuns pe mâna medicului. Iată despre ce este vorba!

Alina Eremia este foarte activă pe paginile de social media și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei, fie că este vorba despre lucruri bune sau mai puțin bune.

Recent, vedeta i-a anunțat pe urmăritori că nu se simte deloc bine și mai putea rezista nici măcar un minut în plus. Durerile artistei persistau, așa că a decis să apeleze un medic pentru a o ajuta. A fost vorba despre un molar care o supăra de ceva vreme, însă situația era mai rea de la o zi la alta, astfel că a decis să facă o extracție, întrucât nu mai putea suporta durerile.

''Situația escalada cu molarul, durerea era nasoală, așa că azi de dimineață am sunat-o pe Elvira (n. red. medic stomatolog) și m-am rugat să am noroc să pot să facă extracția azi, că nu mai rezistam un minut. S-a întâmplat! Am scăpat!'', a explicat Alina Eremia, pe pagina sa de Instagram, în secțiunea Stories.

Alina Eremia trebuie să mai suporte durerile încă o perioadă de timp

Ulterior, vedeta a povestit că a avut vizita la stomatolog, însă nu s-a putut efectua extracția pe moment. Artista trebuie să mai aștepte o perioadă de timp, însă cât de curând tot chinul cântăreței se va sfârși. Alina Eremia a povestit că durerea de dinți este insuportabilă și nu se poate compara cu nimic altceva.

„ Durerea de dinți nu poate fi comparată cu nimic. E insuportabilă, mai ales când e vorba de molarul de minte, care, ce credeți? Mă jenează în ultimul hal. Eu mă bucur că mi-a venit mintea la cap (n. red. zâmbește), dar de ce trebuie să doară…? Încerc să ignor, dar e foarte greu să ignor. Am fost acum la stomatolog și momentan, nu pot să fac extracția, pentru că nu se extrage la cald, adică când pulsează, dar în curând, va trebui să fac acest lucru”, a mai povestit Alina Eremia, pe rețelele de socializare.

