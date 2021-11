Alina Laufer și soțul ei, decize radicală, în privința copiilor lor, la nouă luni de nașterea gemenilor: "O să găsesc soluții în acest sens"

In articol:

Alina Laufer și soțul ei sunt de nouă luni de zile în culmea fercirii. Cei doi au devenit părinții a doi copii și asta i-a împlinit, ca și cuplu.

Alina și Ilan Laufer și-au dorit extrem de mult să devină părinți. Aceștia au apelat la fertilizarea in vitro, iar după mai multe ședințe, barza nu a întârziat să-și facă apariția, nu cu unul, ci cu doi, pentru că Alina a născut gemeni.

În luna februarie a acestui an, Alina a născut prematur, iar asta a ținut-o o lună și câteva zile în Maternitatea Giulești. Bebelușii au avut parte de atenta îngrijire și supraveghere a medicilor, iar totul s-a terminat cu bine.

În cadrul unui interviu, Alina a vorbit despre decizia pe care a luat-o de curând, aceea de a-și schimba locuința. Vedeta TV mărturisește că, a făcut această alegere pentru gemenii nou-născuți.

Alina și Ilan Laufer și-au schimbat locuința: "Zici că am întinerit 10 ani!"

Alina și Ilan au locuit într-o vilă din Corbeanca, din anul 2016. Decizia de a-și schimba locuința a fost de comun a acord, deoarce aceștia și-au dorit să locuiască mai apropae de București și de atracțiile capitalei.

În momentul de față, cei doi s-au mutat într-un apartament din Băneasa și sunt foarte fericiți pentru acest lucru. Alina Laufer mărturisește că se simte extrem de liniștită în apartamentul din Băneasa și că are mai multe opțiuni, pentru ea, dar și pentru bebelușii ei.

“Am scăpat de scările din Corbeanca, nimeni nu mă înțelegea! Zici că mi-am luat viața înapoi, zici că am întinerit 10 ani! Nu am mai stat de ceva timp în București. În 2016 m-am mutat din Corbeanca, în Băneasa, apoi am plecat în America. Acum, după 5 ani m-am mutat la loc în Băneasa și îmi place maxim! Stăm și ne uităm la trafic, văd podul din balcon, mi se pare atât de mișto. Am adus și câinele aici. Copiilor le place, se acomodează. De aici facem 10 minute până în Herăstrău. De aceea ne-am și mutat, să fim aproape de un parc, școala Karinei e mai aproape, biroul lui Ilan, la fel. Dintr-o dată și gemenii parcă sunt mai cuminți, au făcut 9 luni, au început să stea în fund. Aseară i-am ținut prima dată pe canapea, sprijiniți, în funduleț, și nu au mai urlat. Singura problemă e că aici nu îmi încape căruciorul în lift, dar o să găsesc soluții în acest sens”, a declarat Alina Laufer, în acdrul unui interviu, pentru Click.ro.

Alina și Ilan Laufer nu își vor boteza copii

Alina Laufer a răspuns la întrebarea, despre momentul creștinării gemenilor. Aceasta a explicat că nu se va ține nicio ceremonie de creștinare, deoarece în iudaism nu există așa ceva. Cu toate acestea, vor face o circumcizie, atunci când cei mici vor fi pregătiți pentru acest moment.

” Nu vom face botez, la evrei nu există acest obicei. Va trebui să facem circumcizia, însă Nathaniel a fost prea mic. Nu puteam face acum, în pandemie, petrecere. O să facem însă un party cu prietenii și familia cand scăpăm de pandemie”, a explicat Alina Laufer la o emisiune TV.