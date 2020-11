Alina Plugaru, depistată pozitiv cu coronavirus. Actrița din filmele pentru adulți se află în izolare!

Alina Plugaru [Sursa foto: Facebook]

In articol:

Alina Plugaru este una dintre cele mai cunoscute românce din industria filmelor pentru adulți. Se pare că virusul nu a făcut diferențe, în ultimul timp, iar astfel, tot mai multe vedete au fost depistate pozitiv cu coronavirus. Alina Plugaru a fost confirmată pozitiv cu COVID-19, iar în acest moment vedeta filmelor pentru adulți se află în izolare la domiciliu.

Alina Plugaru, afaceri în pandemie

Alina Plugaru și-a făcut un test COVID-19, săptămâna trecută, iar duminică dimineața a aflat și rezultatul, care, din păcate, a ieșit pozitiv. Aceasta se află în izolare la domiciliu, unde va petrece 14 zile, conform legii. Alina Plugaru a renunțat la industria filmelor pentru adulți în 2009, iar de atunci are propria afacere. Vedeta XXX a avut parte de mari încasări și s-a putut bucura de un succes imens, după ce a renunțat la filmele pentru adulți.

Alina Plugaru și-a deschis un salon de masaj erotic în Capitală, în urma căruia îi vin și multe încasări. Vedeta XXX își asigură clienții, care-i calcă pragul salonului erotic, că sunt luate toate măsurile pentru prevenirea și răspândirea COVID-19.

”La salonul de masaj erotic am respectat intotdeauna standarde de igiena foarte ridicate si vom continua sa facem acest lucru. Cu preocuparile actuale cu privire la raspandirea coronavirusului COVID-19, sanatatea si siguranta dumneavoastra sunt intotdeauna o prioritate absoluta„ este mesajul destinat clienților.

Alina Plugaru a inaugurat acest salon în 2008. "Toate maseuzele sunt foarte bine pregatite. Au experienta si sunt convinsa ca toti oaspetii nostri vor pleca multumiti de la salonul Mon Amour Massage, asa cum l-am denumit eu.Sunt increzatoare in reusita acestei afaceri pentru ca am investit multa munca, bani si sentimente. Am facut totul cu inima", spunea Alina Plugaru, după ce și-a inaugurat salonul de masaj erotic.