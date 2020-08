In articol:

Nicos de la Puterea Dragostei a devenit cunoscut abia după ce a intrat în emisiune de la Kanal D. Puțin știu, că tatăl lui, Giovanni, a fost un artist celebru și că s-a iubit cu femei cunoscute din România, printre care și Alina Plugaru.

Mai mult decât atât, tatăl lui Nicos de la Puterea Dragostei a fost un personaj extrem de controversat în urmă cu ceva ani. El a recunoscut că a întâlnit-o pe Alina Plugaru pe când ea era minoră. S-a îndrăgostit de ea chiar înainte ca ea să devină celebră și a divorțat de soția lui pentru frumoasa blondina . Povestea lor de iubire nu a durat decât doi ani. Ea a fost însă foarte afectată de despărțirea de fostul membru al trupei ELGI și chiar a vrut să-și pună capăt zilelor.

„Atunci când am cunoscut-o pe Alina ea era minoră. Cred că avea 17 ani, însă niciodată nu îşi arăta vârsta. Se juca cu mine, îmi spunea că este majoră, era destul de dezvoltată. Pe atunci eu eram însurat, aveam o carieră muzicală în ascensiune. M-a ispitit, este o femeie frumoasă. Am divorţat pentru ea şi am avut o relaţie de doi ani şi ceva. S-a certat cu fosta mea soţie pentru mine, era posesivă şi extrem de îndrăgostită. Totuşi, a fost o perioadă frumoasă…”, a mărturisit Giovanni, tatăl lui Nicos de la Puterea Dragostei, pentru Spynews.

Alina Plugaru a încercat să se sinucidă după despărțirea de tatăl lui Nicos de la Puterea Dragostei

„În momentul în care ne-am despărţit, Alina nu a suportat gândul. Mai mult decât atât, eu după despărţire m-am însurat, iar atunci când a aflat a încercat să se omoare. A luat pastile, a trecut printr-o perioadă foarte grea. Dormea prin taxiuri, voia să ne împăcăm.”, a mărturisit cântăreţul.

Ulterior, Giovanni și Alina Plugaru au rămas prieteni.

„Am rămas în relaţii de amiciţie cu Alina. Tot ce s-a întâmplat între noi a fost frumos, pe vremea aia ea era cuminte, nu se apucase de filme porno. Acum suntem vecini, ne vizităm destul de des, vorbim, ne sfătuim, însă doar atât”, spunea el în urmă cu cinci ani, la doar câteva luni după ce ieșise din închisoare.