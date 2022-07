Alina Pușcaș, respinsă la o agenție de modele din cauza vergeturilor! Prezentatoarea reacționează în scandalul cu George Buhnici: "Am crezut că nu sunt suficientă eu, eram foarte supărată și dezamăgită"

In articol:

Derapajul lui George Buhnici a stârnit numeroase controverse în mediul online, mai ales în rândul vedetelor. Printre cei care au reacționat dur în urma declarațiilor făcute de celebrul vlogger s-a numărat și Alina Pușcaș, care a povestit că și ea a avut de suferit din cauza vergeturilor și chiar a pierdut oportunități importante de-a lungul carierei.

Alina Pușcaș, refuzată la o agenție de modele din cauza vergeturilor

Afirmațiile făcute de George Buhnici în spațiul public au făcut-o pe Alina Pușcaș să rememoreze un moment mai puțin plăcut din viața ei. Prezentatoarea TV a dezvăluit că s-a confruntat cu vergeturile încă din adolescență, iar acest lucru a împiedicat-o pe atunci să devină model: "Am de gând să vă zic părerea mea! Nu e un subiect Hot, dar este extrem de dezbătut. Am puțin șocată de declarațiile lui George Buhnici. Am fost șocată de faptul că astfel de declarații au venit din partea lui, din partea unui om cu experiență în televiziune. Care știe foarte clar cât de periculoase sunt astfel de afirmații publice. Nu voiam să deschid subiectul, dar totuși o fac. (…)

Îmi amintesc cu tristețe că în adolescență mi-am dorit să merg la o agenție de modele. Am obținut interviul, dar când au văzut că am vergeturi pe coapse, m-au refuzat imediat. Pe atunci am crezut că nu sunt suficientă eu, eram foarte supărată și dezamăgită. Am zis că nu am șanse să fie între manechine din cauza vergeturilor. Eu m-am ales cu vergeturi și după cele trei sarcini minunate pe care le-am avut, a fost vorba despre modificările de volum.", a declarat Alina Pușcaș, potrivit okmagazine.ro.

"Vergeturile nu se tratează la săliță"

Alina Pușcaș a ținut să-l contrazică pe George Buhnici. Vedeta, care este o împătimită a sportului, susține că în discursul vloggerului este vorba și despre dezinformare, căci mersul la sală nu ajută la dispariția vergeturilor: "Concluzia, pe lângă cele două replici care nu pot fi justificate, se pare că este vorba și de dezinformare. Vergeturile nu se tratează la „săliță”, doar mai diminuezi din ele. Efortul ar fi în zadar și doar pentru a mulțumi pe cineva care nu contează. Vergeturile sunt sexy!", a mai transmis Alina Pușcaș.

