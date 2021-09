Alina Pușcău regretă relația amoroasă cu Vin Diesel? Actrița a vorbit despre el, în urmă cu doar câteva zile, chiar înainte să ajungă pe patul de spital: "Eram foarte tânără și gândeam diferit..."

In articol:

Alina Pușcău a oferit detalii incendiare despre viața ei amoroasă din trecut, dar și despre ce își dorește de la partenerul de lângă ea. Modelul a povestit cum a decurs relația cu Vin Diesel, dar și cea cu Leonardo DiCaprio, doi dintre bărbații cunoscuți, cu care s-a iubit de-a lungul timpului.

Alina Pușcău, despre relația amoroasă pe care a avut-o cu Vin Diesel

Alina Pușcău este una dintre cele mai frumoase femei din România și a cunoscut un succes răsunător peste hotare, acolo unde este stabilită de mai mulți ani. Pe lângă cariera impresionantă pe care și-a construit-o în ultimii ani, frumoasa româncă s-a bucurat și de iubirea unor adevărate staruri, fiindcă a mers la brațul unor celebrități precum Vin Diesel sau Leonardo Di Caprio. Recent, într-un interviu acordat doar cu câteva zile înainte de a se îmbolnăvi de COVID-19, modelul declara că nu regretă deloc relația cu celebrul actor din "Fast&Furious", pentru că pe atunci era foarte tânără și avea o gândire total diferită de cea pe care o are acum.

Alina Pușcău [Sursa foto: Captură tv]

Mai mult, Alina a povestit că ea și Vin Diesel s-au despărțit amiabil și au rămas prieteni, iar șatena chiar a făcut cunoștință cu soția lui, cu care acesta are în prezent trei copii: "Nu regret relația cu el. Eram foarte tânără și gândeam diferit. Drumurile noastre s-au despărțit. N-a mers. Suntem prieteni, vorbim, am cunoscut-o pe soția lui, are trei copii. Eram mică atunci, nu știu, la vârsta aia voiam carieră. Voiam să fiu focusată în ceea ce iubesc.", a declarat Alina Pușcău, pentru emisiunea lui Cristi Brancu.

Alina Pușcău [Sursa foto: Captură tv]

Alina Pușcău, despre Leonardo DiCaprio: "Nu este figurant"

Vin Diesel nu a fost singurul bărbat celebru pe care Alina Pușcău l-a cucerit cu calitățile ei. Și Leonardo DiCaprio a fost fascinat de vedetă și a reușit să o cucerească, în cele

din urmă, însă relația lor s-a sfârșit destul de repede.

Modelul a povestit că ceea ce a atras-o la actor a fost simplitatea acestuia, dar și faptul că știa să o asculte și să o sprijine întotdeauna: "Este un om simplu, nu este figurant, este un om care te asculta, este un om mai simplu ca un om normal. Ne știm de la 16 ani. Sunt plecată de multă vreme din România și m-am intersectat cu diferiți oameni care sunt acum puternici în business.", a spus Alina Pușcău despre Leonardo DiCaprio.

Cât despre ce își dorește frumoasa șatenă în prezent de la partenerul ei, Alina spune că este primordial ca bărbatul de lângă ea să știe foarte bine ce vrea de la viață și să fie dispus să construiască o relație serioasă, de lungă durată: "Să fie sincer cu el, să știe ce vrea. Să înțeleagă ideea de relație. Adică să construiască. Din greșelile mele am învățat să mă comport cu un bărbat, că și eu eram mai mult masculină decât femimină. Asta contează foarte mult, să știe să fie bărbat și ce vrea de la el.", a declarat actrița.