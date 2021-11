Alina și Ilan Laufer și-au concediat bona! Cum se descurcă cu cei trei copii: „Am ajuns oarecum la capătul puterilor”

In articol:

Alina și Ilan Laufer se dedică întru totul creșterii celor trei copii. În urmă cu nouă luni de zile, frumoasa blondină a adus pe lume prematur doi gemeni: Davina și Nathaniel. Vedeta mai are o fetiță, Karina, din căsnicia cu artistul Jorge. Cei doi au angajat o bonă pentru a le fi mai ușor în creșterea celor mici, însă au concediat-o în urmă cu o lună și jumătate.

Ilan Laufer a dezvăluit că familia lui reprezintă o prioritate, motiv pentru care imediat cum ajunge de la birou, el are grijă de cei mici.

„Noi dormim în camera noastră. Copiii dorm ziua în camera noastră, iar seara în camera lor. Eu mă trezesc și o trimit pe Alina la copii. Nu aude când fac gălăgie. (…) Locul meu este la masă în bucătărie. Viața noastră s-a schimbat cu totul. Nu credeam că va ajunge perioada asta, în care să îmi doresc să se facă luni dimineața să merg la birou. (…) Am avut o bonă, dar am dat-o afară acum o lună și jumătate”, a dezvăluit Ilan Laufer, la Teo Show.

Alina Laufer a mărturisit că a ajuns „la capătul puterilor”. Soția politicianului se simte de multe ori extenuată, motiv pentru care mai primește ajutor din partea mamei sale.

Viața de mamă este ceva unic, însă Alina Laufer a dezvăluit că îi lipsesc călătoriile.

„Pot să zic că am ajuns oarecum la capătul puterilor. Ai mei urlă, dacă nu urlă amândoi odată urlă pe rând. Ne mai uităm și noi la alți părinți cu bebeluși care dorm, stau liniștiți. (…) Mai vine mama pe la noi și ne ajută. E foarte greu. Mie îmi lipsesc foarte mult călătoriile. Suntem în priză permanent”, a spus Alina Laufer la emisiunea de la Kanal D.

Alina și Ilan Laufer, alături de gemeni [Sursa foto: Instagram]

Decizia radicală luată de Alina și Ilan Laufer

Alina Laufer și soțul ei, Ilan, au luat hotărârea să-și schimbe locuința, după nouă luni de la nașterea celor doi copii.

Soția politicianului este foarte fericită cu noua schimbare din viața lor și mărturisește că a făcut această alegere pentru gemenii nou-născuți.

„ Am scăpat de scările din Corbeanca, nimeni nu mă înțelegea! Zici că mi-am luat viața înapoi, zici că am întinerit 10 ani! Nu am mai stat de ceva timp în București.

În 2016 m-am mutat din Corbeanca, în Băneasa, apoi am plecat în America. Acum, după 5 ani m-am mutat la loc în Băneasa și îmi place maxim! Stăm și ne uităm la trafic, văd podul din balcon, mi se pare atât de mișto. Am adus și câinele aici. Copiilor le place, se acomodează...” Citește mai multe AICI.