Alina Sorescu, în culmea fericirii! Totul se schimbă de acum pentru ea și fiicele ei. Instanța de judecată a decis. Ce urmează să se întâmple în procesul de divorț dintre ea și Alexandru Ciucu

Alina Sorescu nu ratează niciun moment să-și țină fanii la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, iar artista reușește să facă acest lucru prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde împărtășește cu cei ce o îndrăgesc aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și de curând, asta pentru că Alina Sorescu a dorit să-i anunțe pe fanii ei că instanța de judecată a readus echilibrul emoțional al fiicelor ei, Raisa și Carolina, suspendând programul de vizită din hotărârea judecătorească, acela ca cele două să locuiască o săptămână la mama lor și o săptămână la tatăl acestora, însă a mai ținut să precizeze faptul că, în orice caz, ambii părinți au custodie comună asupra celor doi copii.

Pe lângă asta, vedeta a mai spus că procesul de divorț dintre ea și Alexandru Ciucu va începe abia în primăvara anului 2024.

„Vreau sa va anunt ca instanta de judecata- Curtea de Apel Bucuresti- a readus echilibrul emotional al fetitelor. Curtea a suspendat programul de vizita din hotararea judecatoreasca pronuntata in martie de Judecatoria Buftea, prin care o tanara judecatoare a decis pentru fetite un program de vizita de o saptamana la tata si o saptamana la mama, asa cum a cerut tatal lor. Doresc sa clarific ca inca de la prima hotarare s-a stabilit domiciliul fetitelor la mama si exercitarea in comun a autoritatii parintesti (custodie comuna). S-a interpretat gresit ca acesta ar fi un proces de custodie, suspendarea de care vorbesc a fost pentru programul de vizita care nu era benefic pentru fetite. A fost o perioada grea, eu ca mama am vazut suferinta in toate formele ei, insa cel mai dificil a fost sa demonstrez adevarul in fata instantei de judecata. Acum a fost o etapa importanta, insa apelul la procesul de divort va incepe abia in primavara anului viitor, mai dureaza pana cand eu si fetitele vom trai in liniste si normalitate. Chiar daca parintii se despart si nu mai formeaza un cuplu, copiii au intotdeauna nevoie de mama si de tata, pentru a creste frumosi, echilibrati si fericiti, dar cel mai mult au nevoie de afectiune, stabilitate, predictibilitate, or toate acestea inseamna IUBIRE.”, a scris Alina Sorescu, pe rețelele de socializare.

Alina Sorescu, mulțumiri speciale pentru reușită

Bineînțeles, vedeta a ținut să mulțumească tuturor celor ce i-au fost alături și au făcut-o să nu-și piardă speranța.

Însă, în acest caz, Alina Sorescu a ținut să mulțumească în mod special avocatei sale, care i-a fost alături în tot acest proces, care nu a fost deloc unul ușor.

„Va multumesc tuturor celor care mi-ati trimis mesaje si m-ati incurajat, insa vreau sa ii multumesc in special avocatei mele Nicoleta Popescu pentru profesionalism si implicarea enorma.”, a mai scris Alina Sorescu în mediul online.