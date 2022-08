Alina Sorescu și Alexandru Ciucu, întâlnire de gradul zero! S-ar putea întâmpla chiar zilele următoare. Cine îi poate aduce în același loc

In articol:

Între Alina Sorescu și Alexandru Ciucu nu mai există cale de împăcare, după ce au fost depuse actele de divorț, iar în aceste moment este în curs un proces care nu a fost lipsit de controverse. Căsnicia celor doi s-ar fi sfârșit în urmă cu circa un an, atunci când creatorul de modă a fost surprins în compania unei alte femei.

A urmat o perioadă în care amândoi au negat că ar avea probleme de cuplu, dar totul a ieșit la iveală în urmă cu trei luni, iar acum este mai clar ca niciodată că nici anii pe care îi au împreună nu-i mai pot salva. Un lucru este cert, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu vor avea mereu în comun două lucruri, care îi vor lega pe vecie. Este vorba despre fiicele care au rezultat din rodul iubirii lor: Carolina și Raisa.

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Unde ar putea da Alina Sorescu nas în nas cu Alexandru Ciucu. Nu este vorba despre tribunal

Indiferent de discuțiile și problemele dintre ei, de fiecare dată ambii le-au pus pe primul loc pe cele două fete și au fost foarte implicați în creșterea și educația lor. Alexandru Ciucu a încercat prin toate mijloacele să le ia pe Carolina și Raisa de la artistă, însă eforturile sale au fost în zadar.

Cele două au rămas cu mama lor, iar creatorul de modă nu le poate vedea decât dacă anunță înainte.

Citeste si: Alina Sorescu, pregătită de un nou început, în plin divorț. A vorbit deschis despre asta: "Am simțit că e momentul!"

În acest context, cu siguranță, el nu va rata un moment extrem de important în viața fetei cea mică, care merge pentru prima dată la scoală de pe 5 septembrie.

Alexandru Ciucu nu a lipsit niciodată de la festivitatea de deschidere a noului an școlar când a fost vorba de Carolina și sigur nu va lipsi pentru nimic în lume din ce la acest moment important. Acolo va fi, bineînțeles, și Alina Soresc. Astfel că cei doi s-ar putea vedea fără voia lor în curtea școlii.

Citeste si: Alex Ciucu, primele declarații despre Alina Sorescu, la trei luni de la confirmarea despărțirii! Ce a spus despre mama fetițelor lui: „Mă axez pe ce am de făcut”

„Nici nu ne dezmeticim bine și a început școala. Am emoții pentru că va fi prima zi de școală pentru fetița cea mică, pentru Raisa, și am emoții că încep și cu Picii un nou an școlar. Septembrie acesta va fi full și plin de emoție pentru mine. Nu știu cum o să fie anul acesta, că fiecare an e altfel, dar chiar sunt foarte emoționată alături de ele”, a declarat Alina Sorescu pentru Ego.ro.