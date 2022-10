"Alții n-au ce mânca și tu dai atâția bani" Armin Nicoară a dezvăluit cât costă saxofonul cu care face senzație pe scenă | EXCLUSIV

In articol:

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt un cuplu muzical extrem de iubit de public. Aceștia formează un cuplu și în viața reală, având o relație de aproximativ 5 ani. Cei doi se iubesc mult, iubesc și muzica și își surprind fanii cu melodii care mai de care mai spectaculoase.

Cât valorează saxofonul lui Armin Nicoară?

Armin a cântat pe scene mari, alături de artiști cu renume, fiind printre preferații publicului român de pretutindeni.

Armin Nicoară se laudă cu un prețios saxofon, unic în lumea lăutarilor. Acesta ne-a dezvăluit valoarea lui, care, vă dăm din casă, este foarte mare. Face senzație cu el, peste tot unde cântă, însă fanii sunt curioși de cifre, pentru că la felul în care arată, cu siguranță nu este vorba despre o sumă modestă. Iată ce dezvăluiri a făcut artistul.

Citeste si: Cine este Laurențiu Duță. „Eram la panoul de onoare al şcolii. Îmi spunea că din când în când mai trecea să-mi vadă poza."- kfetele.ro

Citeste si: Ce a făcut fiul lui Arșinel după ce a murit marele actor! Imaginile au apărut pe internet..- bzi.ro

"Nu mă simt așa bine să zic un preț, pentru că după aceea ceilalți comentează aiurea. Mă înjură că zic că mă dau mare, că alții n-au ce mânca și tu dai atâția bani pe saxofon. Oricum, saxofonul meu e diferit decât al tuturor saxofoniștilor din muzică, pentru că eu i-am făcut ceva modificări, la structura lui. Foarte multă lume mă întreabă de ce am tonul ăsta la saxofon, dar e diferit față de al lui unul și al lui altul. E modificat ceva la el și de aceea sună cum sună. Dacă spun suma, o să îmi zică toată lumea că mă dau mare, că am arfe de vedetă și chiar nu am. Câteodată poate pare așa, pentru că dacă te iei de mine, mă iau de tine. Cine mă respectă îl respect, cine nu mă suportă treaba lor.", a declarat Armin Nicoară, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cât costă costumul de mire al lui Armin Nicoară?

Armin Nicoară și Claudia Puican au avut parte de una dintre cele mai emoționante zile pe care le pot trăi doi tineri îndrăgostiți. Cei doi artiști s-au căsătorit civil și religios, iar petrecerea a fost una restrânsă, plină însă de fast și distracție. Armin Nicoară și Claudia Puican i-au avut alături pe nașii lor în cea mai importantă zi, iar una dintre perechile de părinți spirituali a fost formată din Georgiana Lobonț și soțul ei. După cununia civilă, a urmat cununia religioasă, ziua terminându-se cu o petrecere superbă, organizată în cinstea celor doi îndrăgostiți.

Deși cu o săptămână înainte nu avea costum de mire, pe ultima sută de metri și-a achiziționat unul extrem de elegant, pentru care a scos din buzunar în jur de 2000 de euro. Astfel, și Armin și Claudia au arătat fabulos, în cea mai importantă zi din viața lor, plătind fără număr pentru a impresiona invitații.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!