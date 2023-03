Am aflat ce face Octavia Geamănu acum, după ce a fost concediată din postul de prezentatoare TV! Iată cum am surprins-o pe vedetă | EXCLUSIV

In articol:

Octavia Geamănu a fost prezentă zi de zi, timp de 18 ani, la pupitrul știrilor și nimic nu o făcea să creadă că meseria ei va ajunge la final în mod brusc. Însă, de aproape un an, știrista a intrat în proces cu angajatorul său, după ce, a susținut ea, a fost dată afară pe nedrept.

Octavia Geamănu, surprinsă în plină relaxare și răsfăț

Acum are mult timp liber și îl folosește cu cap. Iată cum au surprins-o paparazzi WOWbiz pe vedetă.

Octavia Geamănu știe cum să își ocupe timpul acum, că nu mai prezintă știrile. Paparazzi WOWbiz au surprins-o pe timp de zi, în București, relaxându-se ca atare. Pe scurt, vedeta a decis că e timpul să se preocupe de ea și să iasă în oraș. Bineînțeles că a fost însoțită și astfel a poposit la un local din Capitală. Așteptând să îi vină comanda, fosta prezentatoare TV și-a petrecut timpul navigând pe telefon și dând scroll pe aplicații.

Totuși, Octavia Geamănu nu și-a lăsat zâmbetul frumos acasă. În timp ce era atentă la telefon, a reușit să și socializeze, să râdă și să se simtă bine. Așa îi stă bine vedetei, cu gura până la urechi. În continuare, fosta prezentatoare de știri s-a relaxat la locația respectivă și s-a destins, departe de problemele cotidiene.

Octavia Geamănu a fost dată afară de la știri

După nouă luni de umilință și hărțuire, după cum le clasează ea, Octavia Geamănu spune că a primit decizia încetării contractului de muncă cu un gust amar. Situația dată nu a făcut-o decât să realizeze că munca ei din aproape ultimele două decenii nu a fost niciodată prețuită, dar chiar și așa, nu regretă că a fost mereu corectă și că nu a recurs la vreun compromis de-a lungul carierei sale.

Mai mult decât atât, ea precizează că nu se lasă și speră, crede și luptă până ce i se va face dreptate. Până atunci, spune Octavia Geamănu , își va urma cursul firesc al vieții și privește cu interes spre viitor, căci, deși un capitol al vieții sale s-a închis, ea deja știe ce are de făcut de acum încolo. Planurile și obiectivele sunt multe și se vor îndeplini, căci știe, subliniază ea, că are putere și oameni buni alături, printre care se numără și unii dintre foștii săi colegi, care au crezut mereu în ea, dar și cei care o susțin prin intermediul rețelelor de socializare.

”Pe vremuri, când vedeam cum își iau “La revedere” unii dintre colegi, într-un firesc profesional devenit obișnuință, de la pupitru, predând ștafeta celui care urma, anunțându-și fiecare planurile, nu mă gândeam la cum voi face eu, dar nici că voi fi în situația asta. Cert e că s-a încheiat hărțuirea, coșmarul ultimelor 9 luni din viața mea, timp în care am sperat că îmi pot relua activitatea mea, că oamenii vor fi mai buni. Cum s-ar zice, sunt liberă de contract. Și chiar așa mă simt, liberă. Mare lucru. Mă mai întreabă lumea: “Și ce-ai învățat din asta?”. Răspunsul e: nimic. Aș face totul absolut la fel din prima până-n ultima zi din toți acești ani. Ar fi murit o parte din mine în fiecare zi să accept un abuz, ulterior mai multe, fără să lupt. Căci așa cum mi s-a spus întotdeauna, fără excepție, am fost impecabilă și nimeni nu a avut ce să-mi reproșeze. Deși concedierea produsă azi are motivație disciplinară în viziunea unora, momentul în care mi-a fost înmânată decizia a fost cireașa de pe tortul grețos, drept răsplată pentru fidelitate, dedicare, implicare, muncă, etc. Partea bună e că odată cu această concediere am ieșit din acest nod fără vreun regret, cu maximă încredere în Dumnezeu și în destin, în avocații mei de notă zece și în instanță, desigur, că așa-i uneori în viață. Procesele merg mai departe pentru că eu am crezut de la început în dreptate și asta cred și acum. Vă țin la curent, pare interesant de urmărit “subiectul”. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru că mi-ați fost alături în acești 18 ani minunați și mai ales în ultimele 9 luni. Vă simt aproape. Ce voi face? Îmi concentrez energia exact în direcția în care știu că vreau să merg. Partea bună e că mereu am știut ce vreau, așa cum mereu am știut ce nu vreau. Le mulțumesc enorm acelor colegi care mi-au fost aproape până în ultima zi și oamenilor care au crezut în mine în timpul acestei călătorii extraordinare. Cu dragoste vă trimit gânduri bune!”, a scris Octavia Geamănu, pe conturile sale de socializare.

