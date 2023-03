Brigitte Pastramă dă de pământ cu Ilie Năstase, la cinci ani după ce au divorțat. A făcut publice detalii incredibile din timpul căsniciei cu el: „A fost cea mai mare greșeală din viața mea”

In articol:

Briggite Pastramă și Ilie Năstase au trăit o frumoasă poveste de dragoste care nu s-a terminat prea frumos. Cei doi au fost împreună timp de opt ani, iar după trei ani de relație au decis că este momentul să treacă la următorul nivel, căsătoria.

Brigitte Pastramă, despre cel mai mare regret din mariajul cu Ilie Năstase

Cinci ani au rezistat aceștia ca soț și soție, iar în 2018 au anunțat că vor divorța. Acum, la o distanță de cinci ani de când mariajul lor a luat sfârșit, bruneta a făcut câteva declarații despre căsnicia pe care a avut-o cu fostul tenismen și despre ce ajunsese să facă pentru ca acesta să nu o părăsească.

Nu este un secret pentru nimeni faptul că Ilie Năstase este atras de femeile frumoase și care știu să își pună toate atuurile în evidență, iar dovadă este fiecare apariție a omului de afaceri alături de câte o domnișoară. Una dintre fostele relații ale acestuia și cea mai cunoscută de către toată lumea este cea cu Brigitte Pastramă.

Recent, vedeta a mărturisit că în perioada în care era căsătorită cu Ilie Năstase și-a neglijat foarte mult fiul astfel, băiatul a ajuns să consume substanțe interzise.

Fiind foarte ocupată în a-și însoți și supraveghea partenerul de viață pentru ca bărbatul să nu plece cu o altă femeie, bruneta nu a mai fost deloc atentă la ceea ce se petrece în viața lui Robi.

Acum, Brigitte Pastramă nu vrea să se întâmple același lucru și cu fiica ei Sara, tocmai de aceea a luat decizia de a nu o mai interesa de părerea oamenilor din jur și de a se ocupa de familia ei.

În ceea ce îl privește pe fostul ei soț, aceasta a dezvăluit că regretă că nu a putut să îl aducă pe calea cea bună și este conștientă de rolul pe care l-a avut mariajul cu el în viața sa.

„Acum am ajuns să nu mă mai interesează părerea altora și este mult mai bine. Vreau să mă rup de orice înseamnă judecata oamenilor din jurul meu și să am grijă de familia mea, de fiica mea, Sara, să aibă un viitor bun în viață, să fie înconjurată de oameni buni lângă ea, să nu o ia pe drumuri greșite, cum ar fi să consume alcool, droguri sau cine mai știe ce. Am ales să renunț la România pentru Dubai, o țară unde femeile sunt respectate foarte mult, nu ca la noi. Regret acum ce am făcut în trecut cu fiul meu Robi că l-am neglijat pentru că după am avut mari probleme cu el. Când eram măritată cu Ilie eu plecam în alte țări și îl neglijam pe Robi, iar asta a fost cea mai mare greșeală din viața mea. Pot să zic că eu l-am păzit pe Ilie în loc să îmi păzesc copilul. De exemplu, atunci când eram măritată cu Ilie, țin minte că am plecat două săptămâni cu el în Cuba de teamă să nu plece cu o altă femeie pentru că Ilie era foarte curvar. Chiar dacă noi eram căsătoriți el mai umbla și cu alte femei. Nu regret mariajul cu el pentru că nu eram cine eram astăzi, însă regret că nu i-am arătat lui Ilie calea cea dreaptă în viață ”, a declarat bruneta, potrivit Click.

De ce a apelat vedeta la operații estetice

Un alt amănunt pe care vedeta l-a scos la iveală abia acum este motivul pentru care a ajuns să apeleze la serviciile medicilor esteticieni. Se pare că principala cauză este legată tot de fosta ei căsnicie cu fostul sportiv, deoarece bruneta a precizat că era tot timpul într-o competiție cu femeile frumoase. Acesteia îi era mereu teamă că fostul ei soț ar putea să o părăsească pentru o altă femeie care arată mult mai bine ca ea.

„Am realizat că singurul lucru care ne rămâne sunt copiii. Atunci când eram măritată cu Ilie eram o femeie frustrată pentru că eram înșelată. Îmi făceam foarte multe intervenții estetice pentru că eu eram în concurență cu alte femei. M-am operat de multe ori pentru că eram înșelată. Atunci când eram cu Ilie nu aveam liniștea pe care o am astăzi.”, a mai continuat Brigitte.

Briggite Pastramă [Sursa foto: Instagram]