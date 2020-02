Roxana a rupt multe inimi la Puterea Dragostei, mai ales în primul sezon. Prima ei relație din casa Puterea Dragostei a fost cu Andy, pe care l-a pus de câteva ori în situații jenante. Una dintre aceste situații a fost momentul în care Roxana s-a sărutat cu grecul Alexander, chiar în fața lui, când acesta a fost invitat de Andreea Mantea în gala Puterea Dragostei.

Alexander era un concurent de la emisiunea Puterea Dragostei Grecia, care a plăcut-o pe Roxana, pe care o tot întâlnea pe platourile televiziunii. La un moment dat, cei doi au intrat în vorbă, iar colegii au susținut că între grec și româncă a fost mai mult decât o discuție pe holuri. Până la urmă, pentru a lămuri situația, mai ales că Roxana avea atunci un iubit, pe Andy, iar Alexander, la rândul lui, era într-o relație cu o colegă, Ioli, Andreea Mantea a cerut ca grecul să fie invitat într-o gală.

A fost momentul în care Roxana s-a dat de gol că îl place foarte mult chiar pe Alexander, în timp de grecul a părut mai puțin interesat de româncă. Și totuși, după acea gală, Roxana a spus de mai multe ori în emisiune că-și dorește ca între ea și Alexander să fie mai mult.

Curând însă, aceasta a primit o lovitură chiar de la Alexander. În momentul în care Ioli a fost eliminată de la Puterea Dragostei Grecia, Alexander a cerut să se descalifice și nu doar că a cerut, a și plecat acasă după grecoaică, dând astfel dovadă că o iubește sincer, spre tristețea Roxanei.

De altfel, după ce a plecat din Turcia, Alexander s-a dus imediat la Ioli, care locuia în altă localitate decât cea în care stătea băiatul. Nu doar că relația lor a continuat frumos în afara show-ului, dar acum sunt împreună, iar Alexander o numește pe Ioli, ”soția mea”, ”familia mea”, semn că se poate chiar să se fi logodit între timp, sau chiar căsătorit.

Roxana de la Puterea Dragostei, supărată pe grecul Alexander: ”Nu am fost îndrăgostită”

După ce în casa de la Puterea Dragostei a tot spus că-l iubește pe grec, chiar a plâns pentru el, după ce a aflat că acesta a ales-o pe grecoaica Ioli, Roxana a scris și ea pe pagina ei de socializare: ”Haideți să vă explic ceva. Nu am fost îndrăgostită de Alexander (asta am crezut eu în sinea mea), însă am fost atrasă fizic foarte mult de el, o atracție foarte puternică.

Asta nu înseamnă că am fost îndrăgostită cum am crezut eu în mintea mea. Am vrut să lămuresc acest aspect, iar acel cadou pe care i l-am dăruit a fost înmânat pentru ca el să aibă o amintire de la mine, nimic mai mult. Fiecare acum pe drumul său, separat. Sper să v-am lămurit și m-ați înțeles”, a scris Roxana pe pagina sa de socializare la momentul respectiv.