„Am aflat despre problema asta la o analiză” Lora a fost nevoită să-și schimbe complet viața, după diagnosticul pus de medic! Toți au remarcat schimbarea, dar nimeni nu știa, de fapt, cu ce se confrunta: „Era ca o inflamație, eram umflată”

In articol:

Lora este iubită și îndrăgită de mulți români, iar vedeta este mereu cu zâmbetul pe buze și le aduce o stare de bine celor ce o apreciază, însă puțini știu, de fapt, că blondina se confruntă cu o problemă de sănătate, pe care a descoperit-o, la rândul său, în urmă cu 5 ani.

În cadrul unui interviu, partenera lui Ionuț Ghenu și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit pe îndelete despre ce este vorba.

Problema de sănătate cu care se confruntă Lora

În urmă cu 5 ani, Lora a făcut un set de analize, descoperind că are intoleranță la gluten. Ei bine, privind acest aspect, fanii nu au putut remarca faptul că blondina chiar pare că a slăbit, dar și pentru asta vedeta a avut o explicație.

Citește și: „Am acceptat să îi fiu soție, deși știam amândoi că nu sunt îndrăgostită” Lora face dezvăluiri neștiute despre divorțul de Dan Badea! Totul s-a aflat abia acum

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Citeste si: Momentul îngrozitor în care un aparat de la o sală de forță zdrobește gâtul unui bărbat. Imaginile sunt greu de privit VIDEO- stirileprotv.ro

Mai precis, de când și-a descoperit problema, aceasta a renunțat la toate produsele care conțin gluten, astfel că iubita lui Ionuț Ghenu spune că nu se confrunta cu kilogramele în plus, ci doar cu faptul că era foarte umflată, iar în urma renunțării la alimentele respective, care îi făceau rău, totul s-a rezolvat.

„Am avut mereu o constituție mai atletică, chiar și fără sport. De când am aflat despre intoleranța la gluten, cu care cred că m-am pricopsit acum 5 ani, pur și simplu am renunțat la tot ce conține gluten și m-am desumflat. Nu era grăsime, era ca o inflamație, eram umflată și simțeam că mă ține pielea. Mă bucur tare că am aflat despre problema asta la o analiză de biorezonanță și am aflat că era sursa multor alte probleme, pe care acum le repar.” , a declarat Lora, pentru Viva.ro.

Artista, despre operațiile estetice

În cadrul aceluiași interviu, Lora a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit, fără rețineri, despre intervențiile estetice. Vedeta spune că are 4 reconstrucții nazale, asta pentru că la vârsta de 21 de ani a fost implicată într-un accident rutier grav, alegându-se cu răni, dar și cu nasul spart.

Citeste si: „La un moment dat, un demon a venit în fața mea. M-am luptat cu demonul ăla” Dana Roba, avertizată în vis de ceea ce urma să i se întâmple! Semnul care a prevestit teroarea prin care a trecut- kfetele.ro

Citeste si: Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: De ce a murit, de fapt, nepotului lui Robert De Niro la doar 19 ani? Ce au descoperit medicii- radioimpuls.ro

Citește și: Adevărul din spatele zvonurilor că Lora și Ionuț Ghenu s-au despărțit! Au vorbit pentru prima dată despre asta: „Fiecare are povestea lui de trăit”

„Am patru reconstrucții nazale în urma acelui accident. Am doctorul meu dermatolog, Anca Cobzariu, care mă repară când am reacții de la anumite produse, pe care le testez de curiozitate, când aud cât le laudă anumiți influenceri. Ea îmi mai face microdermoabraziune, măști cu aur, îmi tine alunițele sub observație și elasticitatea pielii, îmi repară ridurile de pe gât din cauza poziției în care dorm și mi-a promis că-mi face niște terapii de stimulare a colagenului. Sunt niște mici ace pe care le introduce în conturul feței și n-am avut niciodată timp să încerc asta. Pe lângă cremele mele, mai iau suplimente produse tot la brandul meu, care în curând vor fi lansate pe piață și sunt foarte entuziasmată”, a mai spus artista, pentru aceeași sursă.

Lora [Sursa foto: Instagram]