„Am ales această cale pentru a mă putea întreține” Ce făcut Antonia pentru bani, înainte de a ajunge cântăreață? A spus-o chiar ea

Antonia se numără printre cele mai de succes artiste de la noi din țară, fiind iubită și îndrăgită de mulți români, pentru talentul său. Ei bine, însă, un lucru mai puțin știut de fanii săi este legat de veniturile sale, dinainte de a deveni celebra, asta pentru că mulți dintre admiratorii ei nu știu ce au făcut vedeta, înainte de a debuta în cariera muzicală.

Astfel, sinceră din fire, partenera de viață a lui Alex Velea a făcut o serie de declarații despre acest aspect, explicând concret ce făcea pentru bani, înainte de a ajunge cântăreață.

Antonia s-a mutat în România la vârsta de 18 ani

Antonia este originară din România, însă șatena a locuit o bună perioadă de timp în America, alături de părinții săi. Vedeta a povestit că revenirea pe plaiurile mioritice nu a fost deloc una ușoară, ci a reprezentat pentru ea o trecere bruscă, asta pentru că totul era diferit față de cum era obișnuită peste hotare.

„A fost o trecere bruscă, deloc ușoară pentru mine, venisem într-un oraș unde aveam doar familia alături, fără prieteni, mi se părea totul gri, oamenii reci și încruntați, îngândurați mereu, complet diferit față de ceea ce eram eu obișnuită. A trecut ceva timp până să îmi fac prieteni și pot să spun că aproximativ un an mi-a fost destul de greu să mă integrez, să mă acomodez.”, a declarat Antonia, pentru Viva.ro.

Artista a revenit în România la 18 ani, iar aceasta terminase deja liceul în State, așa că la noi în țară, șatena și-a continuat activitatea pe care o făcea și peste hotare, pentru a se întreține, respectiv modelling.

Bineînțeles, în tot acest timp, Antonia nu s-a abătut o secundă de la visul său, acela de a cânta, așa că în paralel a muncit și pentru cariera muzicală, de care este foarte mândră în prezent.

„Terminasem deja liceul când am plecat din America. În România, la ceva timp după ce am ajuns, am continuat să fac modelling (făceam deja din State, alesesem drumul acesta pentru a mă putea întreține) și apoi am început cariera muzicală, care, de fapt, era visul meu dintotdeauna. Aveam 18 ani atunci când am venit în România.”, a mai povestit Antonia.

Antonia [Sursa foto: Instagram]