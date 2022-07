Antonia nu mai poate face copii? Alex Velea a spus cu ce probleme se confruntă soția lui: "Grupa sangvină nu îi mai permite să mai aibă alt copil"

In articol:

Alex Velea este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din industria muzicală românească. Acesta a avut un aport special, prin crearea conceptului de trapanele, adică manele pe ritmuri moderne de trap. Publicul a fost foarte plăcut surprins de această idee, astfel având un succes colosal.

Alex Velea, adevărul despre problemele Antoniei

A colaborat cu nume mari din industrie și a reușit să strângă zeci de milioane de vizualizări. Alex Velea se bucură atât de proiecte profesionale, cât și de familia minunată pe care o are.

Alex Velea și Antonia se iubesc mult și au trecut prin multe pentru a ajunge să fie fericiți împreună. Au doi băieți minunați, iar Antonia mai are o fetiță dintr-o altă căsătorie. Invitat la emisiunea Detectorul de minciuni, artistul a fost întrebat dacă și-ar mai dori copii, iar răspunsul care a urmat a lăsat pe toți fără cuvinte. Ce se întâmplă cu Antonia, soția lui?

"Eu îmi mai doresc copii, dar deja după trei cezariene, are și RH-ul negativ...Nici grupa sangvină nu îi mai permite să mai aibă alt copil, dar și dacă ar rămâne însărcinată ar exista posibilitatea să fie niște probleme. Mie mi-ar fi plăcut să avem mai mulți, să avem o familie mare. Am fi avut nevoie de mai mulți bani, pentru că noi ne dorim mult să investim în educația lor, ne dorim să aibă toate lucrurile pe care noi nu le-am avut. Toate astea costă.", a declarat Alex Velea.

Alex Velea, gelos pe soția lui, Antonia?

În orice relație, există și puțină gelozie, care apare din iubirea pentru partener. Cât de puternică este în cuplul Alex Velea-Antonia? Cântărețul a recunoscut.

"Nu sunt gelos pe Antonia. Am învățat să nu fiu, pentru că la cât e de frumoasă, aș fi înnebunit. Am încredere maximă în ea, cum e valabil și reciproc, pur și simplu avem o relație normală. Anul ăsta facem 10 ani de când suntem împreună. La sfârșitul anul 2012 am lăsat frâu liber emoțiilor și ne-am îndrăgostit. Nu o urmăresc, nu am aptitudini dinastea de stalker. Nu îi caut în telefon, eu îi las telefonul. Nu am temeri de genul ăsta. Nici ea nu e geloasă, nu i-am dat motive. Știe cât o iubesc, cât o respect, nu avem genul ăsta de probleme. Sunt conștient că bărbații o doresc și pentru mine o să rămână tânără și frumoasă toată viața.", a mărturisit Alex Velea, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube theXclusive.