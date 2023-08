"Am decis să o luăm pe drumuri separate" Jador confirmă despărțirea de iubita lui, Hoder! Anunțul a stârnit un val de reacții: "Pentru Simina? Ai pierdut o comoară de fată"

In articol:

După o relație cu multe suișuri și coborâșuri, acum Jador a confirmat zvonul pe care fanii săi nu-l voiau a fi adevărat.

Cu puțin timp în urmă, pe rețelele de socializare, manelistul a anunțat că el și femeia pe care o voia de soție s-au despărțit.

Jador este în mod oficial un bărbat singur

Deși părea că dragoste ca a lor nu are nimeni și că au trecut peste toate hopurile care le-au ieșit în cale până acum, iată că, din neant, după ce au șters toate pozele de cuplu din online, a venit și trista veste.

Conform spuselor lui Jador, despărțirea dintre el și Hoder, așa cum o alintă pe tânără, s-a produs de comun acord, doar că decizia nu a fost deloc una ușoară.

Astfel că acum își doresc timp și spațiu să poată digera suferința prin care trec amândoi și spune că au nevoie de susținerea celor apropiați pentru a diminua din sentimentele grele care le-au acaparat sufletul.

”Bună, oameni buni! Eu și Hoder am decis să o luăm pe drumuri separate, a fost o decizie foarte dificilă pentru amândoi. Așa că, vă mulțumesc pentru susținere, pentru fiecare like, comentariu, mesaj de încurajare pe care mi-l dați. Sper să înțelegeți că noi am luat-o în direcții diferite și să ne acordați spațiul necesar pentru tranziția care va urma după această despărțire, Vă mulțumesc pentru înțelegere! Doamne ajută!”, a spus Jador, pe pagina sa de TikTok.

Vestea destrămării cuplului a șocat pe toată lumea, mai ales pe cei care-l vedeau pe manelist deja însurat și îi susțineau relația de iubire.

Chiar și așa, însă, fanii săi îi sunt în continuare alături, dar au semne de întrebare cu privire la motivul rupturii lanțului de iubire.

Mai ales că vestea despărțirii vine la scurt timp după ce Jador s-a fotografiat alături de Simina Loica, fosta sa iubită. Bruneta l-a vizitat acasă, acolo unde mai erau și alte femei, pentru a realiza un clip, dar au profitat și de moment pentru a se mai tachina și a ”arunca” în spațiul public tot felul de ipostaze grăitoare, amuzante sau dureroase pentru Hoder.

”Pentru Simina?”/ ”Păcat, mare femeie, chiar te iubea”/ ”Ai pierdut o mare comoară de fată!”/ „Păcat, erați un cuplu foarte frumos, dar este viața ta și nimeni nu te poate judeca”/ ”Am știut de la începutul relației că orice-i frumos nu durează mult, dar viata merge înainte, asta e!”/ ” Se vedea o iubire sinceră din partea amândurora, ea fiind o finețe de fată 🥰, păcat de despărțirea voastră, dar niciodată sa nu spui niciodată!”, sunt unele dintre reacțiile celor care fac parte din comunitatea online a manelistului.

@jador Vă rog să respectați decizia noastră și să ne acordați spațiul necesar pentru această tranziție." ♬ sunet original- Jador