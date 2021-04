”Am făcut o neînțelegere între frați”! Adevărul despre relația dintre Jador și sora lui, despre care Faimosul a spus că n-a ajutat-o să-și facă o casă! Dezvăluiri exclusive

In articol:

Jador a făcut o mărturisire surprinzătoare în legătură cu familia lui. Faimosul a dezvăluit, la ultimul consiliu de eliminare de săptămâna trecută, că regretă că a creat o ”neînțelegere între frații lui”. Jador se referea la faptul că l-a ajutat mai mult pe fratele său, Răzvan și mai puțin pe sora lui, Camelia.

Jador deespre sora lui: ”Nu mi-am dat seama că are nevoie de ajutor”

”Un lucru pe care l-am realizat aici a fost că am făcut o neînțelegere între frații mei. Dumnezeu m-a binecuvântat pe mine să fac banii mai ușor și mi-am ajutat familia cum am putut, în special pe frate-meu, să-și facă casa. Eu mai am trei frați în afară de el, mai micuți și mai am încă o soră, pe care ar fi trebuit s-o ajut și pe ea. Dar nu mi-am dat seama că are nevoie de ajutor. Am zis că... nu știu, nu mi-am dat seama... Am zis că ăsta era mai mic, am zis că să-l ajut și pe el și chiar nu mi-am dat seama că am făcut o diferență între frații mei. Și când o să ajung acasă, primul lucru asta o s-o fac: o s-o ajut să-și facă casa”, a povestit Jador.

Camelia, sora lui Jador, are 21 de ani

Camelia, sora lui Jador, are 21 de ani și este extrem de talentată la cântat. Din păcate, interpretul nu a părut să facă prea multe eforturi pentru a o ajuta pe tânără să-și facă o carieră în această direcție. Chiar și așa, Camelia Dumitrache a avut câteva recitaluri pe la balurile bobocilor, la liceele din Bacău și s-a descurcat foarte bine pe scenă. Din 2019, sora lui Jador are o relație cu un tânăr, iar cei doi plănuiesc să-și unească destinele.

Acesta este și motivul pentru care Jador a dezvăluit că vrea s-o ajute pe fată să-și construiască o casă.

De ce l-a ajutat Jador mai mult pe fratele lui?

Jador și fratele lui, Răzvan

De cealaltă parte, Răzvan, fratele lui Jador, s-a căsătorit în urmă cu un an și jumătate, iar cântărețul i-a fost martor la cununia civilă. Cei doi au avut mereu o legătură specială, fiind cei mai mari dintre frați, iar Jador a părut mereu mai tentat să-l aprijine financiar pe Răzvan, acesta fiind primul care își clădește o familie. Atât Răzvan Dumitrache cât și soția lui sunt atașați de biserică și nu lipsesc niciodată de la vreo slujbă.