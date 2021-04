Cătălin Moroșanu a fost lăsat fără 50.000 de euro de un Războinic de la Survivor România! Faimosul n-a suflat o vorbă despre asta! ”Dumnezeu le așază după...”

In articol:

Cătălin Moroșanu și Marius Crăciun sunt cunoștințe vechi. Ei se cunosc din anul 2019, atunci când s-au întâlnit la emisiunea ”Ferma” de la PRO TV. La acea vreme, Cătălin Moroșanu era marele favorit al publicului pentru premiul de 50.000

Fanii, revoltați după ce Moroșanu a fost învins în finală de Crăciun

de euro.

Cătălin și Marius au mers umăr la umăr până în finală, iar la capătul a trei probe extrem de dificile, Crăciun a fost declarat câștigător. Decizia a stârnit un adevărat val de indignare în mediul online, pentru că mulți au spus că Moroșanu ar fi meritat să câștige.

”Moro, c-a fost junglă sau că-i fermă tu mereu ai dovedit ca ai o purtare demnă, de-ai fost fermier sau bandit. De câștigi sau nu trofeul pentru noi cei de acasa, ești cel care a dus tot greul și persoana inimoasa”.

Citeste si: Andrei Dascălu de la Survivor România 2021, despre relația cu Roxana Ghiță. Ce se întâmplă între cei doi Războinici: „Mi-am schimbat părerea...”

„Marius a luat banii, Moroșanu a câștigat, adevăratul câștigător din toate punctele de vedere, după emisiunea asta, Moro cred că are sufletul bun pe care mulți români îl au dar care și-au pierdut încrederea în ei și nu mai au curaj să si-l arate, bravo moldovene”.

Citeste si: Magda Vasiliu, părăsită de iubit, la patru ani de când s-a mutat în Italia: “Este greu, dar ne descurcăm!”- bzi.ro

„Felicitări Moro, pentru noi tu ești adevăratul câștigător și cu asta am spus tot” – acestea au fost doar câteva din reacțiile publicului ”la cald”, imediat după sfârșitul competiției.

Citeste si: Faimoșii câștigă o super recompensă la Survivor România. Sorin Pușcașu, amenințări fără perdea la adresa sălbaticilor: „A venit momentul să fac și eu!”

Cătălin Moroșanu și Marius Crăciun s-au cunoscut acum câțiva ani

La câteva ore după anunțarea câștigătorului, Moșoșanu i-a transmis și el un mesaj plin de fair-play lui Marius Crăciun.

„Bravo, Marius! Sunt mândru de tine! Dumnezeu le așază pentru nevoile fiecăruia!?? Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele de susținere din tot acest timp. De mâine voi fi din nou aproape de voi și ne vedem pe 6 iunie la Dynamite Fighting Show Cluj Napoca pentru revanșa cu Daniel Sam”, a scris Cătălin Moroșanu pe contul lui de socializare.

Marius Crăciun a folosit banii pentru familia lui

Marius Crăciun a investit toți banii câștigați în achiziționarea unui apartament în care să locuiască împreună cu mama lui. El a dezvăluit că a muncit mult pentru a-și întreține familia, tatăl lui suferind de Alzheimer.

Citeste si: Cine este și cum arată iubita lui Sorin Pușcașu de la Survivor România. Gestul intim pe care îl face pentru a-și alina dorul de Războinic: „Nu încetez niciodată...”

„Munca nu mă sperie. Am avut multe job-uri astfel încât să îmi pot câştiga pâinea şi să îmi ajut familia. Vreau să folosesc banii câştigaţi pentru a le asigura celor dragi o viaţă decentă. Adevărul este că de cele mai multe ori aş fi făcut ceva pentru mine, dar am făcut mai mult pentru familie. Încă de când am început să câştig bani, toate veniturile mele mergeau către ei. Au fost momente când aveam doar o singură pereche de încălţăminte şi o purtam şi eu, şi fratele meu. Aşteptam să vină el de la liceu, ca să primesc încălţările de la el şi să mă duc şi eu la şcoală ”, a povestit Marius Crăciun.