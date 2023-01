„Am făcut recent dragoste cu o femeie" Amarah i-a lăsat pe toți fără cuvinte! Dezvăluiri picante din viața personală

In articol:

Pe Amarah o știe o țară întreagă. Vedeta de pe TikTok face furori de fiecare dată când apare în public și a reușit să strângă o comunitate impresionanta în mediul online.

Aceasta a fost invitată în cea mai recentă ediție a emisiunii „Detectorul de minciuni”, care poate fi vizionată pe canalul de YouTube theXclusive.

Amarah [Sursa foto: Captură foto]

Amarah, mai sinceră ca niciodată. Tânăra trans a dezvăluit că a avut parte de o experiență sexuală inedită

Amarah este una dintre cele mai celebre persoane trans din țara noastră. De ceva timp, de când a cunoscut celebritatea pe TikTok, aceasta a arătat că este mereu sinceră și preferă să își asume ceea ce face, indiferent de reacțiile pe care le stârnește.

Pentru că Amarah a dezvăluit cu ceva timp în urmă că este atrasă de persoane de sex masculin și că a avut un iubit, Oana Radu a fost curioasă să afle dacă tânăra și-a făcut vreodată de cap cu o femeie.

Amarah nu a stat pe gânduri și a mărturisit că a întreținut relații sexuale nu doar cu o femeie, ci și cu iubitul acesteia. Tânăra a cunoscut cuplul într-un club, iar restul e istorie. Totuși, chiar dacă a fost încântată de experiența pe care a avut-o, vedeta de pe TikTok spune că nu are de gând să o mai repete vreodată.

Oana Radu: „Vreodată ai făcut dragoste cu o femeie?”

Amarah: „Da, am făcut recent. Nu vreau să vorbesc despre asta. Am simțit să o fac, dar nu eram doar cu o femeie, am făcut un trio. A fost genial. Eram la club, cu niște prieteni, am dat de cunoștințe de pe TikTok. Am primit o invitație la un after party la acest cuplu acasă. S-a întâmplat ceva natural, foarte frumos. Nu o să o mai fac, dar ca experiență a fost foarte frumos.”

Invitată la „Detectorul de minciuni”, tânăra trans a făcut dezvăluiri incendiare. [Sursa foto: Captură foto]

