"Am făcut un CT" Adevărul despre boala cu care se confruntă Adrian Minune. Medicii au reușit în sfârșit să îi pună un diagnostic, după ce a stat zile întregi internat în spital

În urmă cu doar câteva săptămâni, familia Minune trecea prin clipe grele, fără a veni cu prea multe detalii și pentru fani.

Atunci s-a aflat doar că Adrian Minune a ajuns de urgență la spital, el făcând ulterior și un anunț public, starea sa de sănătate nefiind una tocmai bună.

Adrian Minune și-a primit diagnosticul

Medicii l-au internat, i-au făcut mai multe investigații, printre care și teste pentru a vedea dacă este sau nu infectat cu virusul din China și l-au menținut sub supraveghere.

Acum, însă, după mai bine de două săptămâni de la momentul care a trimis toată familia Minune la o clinică privată din București, Adrian Minune a vorbit despre ce se întâmplă cu el și care îi este diagnosticul.

Celebrul manelist spune că a fost supus mai multor investigații, chiar și unui control tomograf și astfel a aflat că suferă de diverticulită. Aceasta boala se traduce prin probleme la nivelul tubului digestiv inferior care afectează de cele mai multe ori colonul.

Motiv pentru care acum se află sub tratament medicamentos și este obligat să urmeze și un regim alimentar. Însă, una peste alta, Minune spune că se simte excelent.

“ Am fost la spital, am făcut un CT. E vorba de diverticulită. De la frig. Dar sunt beton, mulțumesc lui Dumnezeu. Am luat niște pastile, țin un regim, sunt bine ”, a declarat Adrian Minune, conform Cancan.

Atât de bine îi este acum, încât spune că nu are de gând, nici măcar cât timp urmează tratamentul, să-și pună cariera pe locul doi. Muzica este viața lui și nu vrea să se oprească aici, căci are planuri profesionale mari.

“ Să iau pauză? Niciodată! Muzica e viața mea, mă îndrept spre Chișinău. Nimeni și nimic nu mă poate împiedica să-mi fac meseria ”,

a mai spus celebrul manelist.

Adevărul despre boala cu care se confruntă Adrian Minune [Sursa foto: Instagram ]

Cariera l-a împins către patul de spital

La momentul internării, după ce vestea că a ajuns pe patul de spital a făcut înconjurul internetului, pentru a-și liniști fanii și prietenii, Adrian Minune a făcut un anunț chiar de la clinica unde se afla internat.

Le-a mulțumit tuturor pentru mesajele de susținere și i-a asigurat că este bine, doar că riscul meseriei și-a pus amprenta asupra sănătății sale fizice, motiv pentru care va avea ceva de tras pentru a se recupera complet.

„Salut dragii mei, fac acest clip pentru fani, pentru prieteni, pentru cumetrii, pentru buni răi, prieteni, dușmani, pentru că toți sunt prieteni până la proba contrarie. Sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu, mai aștept un singur rezultat și mâine seară voi fi acasă, merg aici la noi la Ștefănești. Vreau să mulțumesc tuturor celor ce m-au susținut.(...) Problema mea a fost așa, am fost în Anglia, am cântat 3 zile în același loc și am prins un foarte mare curent, de la acest curent s-a declanșat un abces undeva în corp, a trebuit să stau pe antibiotice și acum sunt tot pe antibiotice. O să ajung acasă pentru că weekend-ul ăsta sunt în Spania, o să ajung acasă să continui cu antibiotice pentru a se retrage acel abces. Sunt ok, mulțumesc lui Dumnezeu”, a explicat Adrian Minune, pe pagina personală de Instagram.