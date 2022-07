"Am fost bolnav de gelos" Bursucu, dezvăluiri neașteptate din viața personală

In articol:

Bursucul bucură inimile românilor în fiecare dimineață, iar până în această primăvară a fost colegul de platoul al lui Teo Trandafir. Totuși, înainte de drumul în televiziune, Adrian Cristea a visat la o carieră în sport, mai apoi a venit pasiunea pentru muzică și ulterior cea pentru dans.

Bursucu, bolnav de gelozie

Povestea lui Adrian Cristi cu dansurile a mai ajuns în trecut la urechile românilor, dar până să ajungă la Palatul Copiilor din București și să cânte, prezentatorul TV și-a încercat norocul cu sportul, având o pasiunea pentru fotbal. Atunci când apare pe micile ecrane, toată lumea îl urmărește și apreciază.

Bursucu are o familie minunată și își iubește enorm soția. Acesta nu vorbește foarte des despre viața sa personală, însă are momente când dă totul din casă. Spre exemplu, în cadrul emisiunii Duet, moderată de Alexandra Ungureanu și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, celebrul prezentator TV a povestit cum era să rămână singur, din cauza geloziei care îl măcina în fiecare zi.

"Am fost gelos, bolnav puțin. E o boală, dar m-am vindecat. Te scutură viața. În momentul în care mi-am dat seama că îmi pierd persoana pe care o iubesc cu adevărat, că a pus piciorul în prag. Eu eram obsedat. I-am căutat în telefon, nu am găsit nimic, dar, cu toate astea, mi se părea că orice era interpretabil. Atunci când tu ești bolnav, orice e interpretabil. Îmi făceam tot felul de scenarii. Când mi-am dat seama, m-am dus la psiholog și am luat câteva ședințe, vreo 4-5 luni cred și am reușit să mă vindec.", a declarat Bursucu.

Bursucu a depășit suta de kilograme

Bursucu a recunoscut că în trecut, s-a confruntat cu mari probleme în ceea ce privește silueta.

La un moment dat, a depășit 100 de kilograme. Moderatorul TV a spus totul despre cum se îngrășa pe zi ce trecea.

"Unde e talentul mare, are nevoie și de corp mult. Am avut 140 de kilograme. Cel mai puțin, am avut 72 de kilograme până la 22 de ani. După aceea, m-a năpădit talentul, în fiecare zi mai puneam un kg. În 6-8 luni, am pus în jur de 60 de kilograme.", a mărturisit Bursucu, la Duet.