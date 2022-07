Jojo a spus de ce a renunțat la a mai cânta: „Nu excelam”. Care a fost reacția lui Paul Ipate și a copiilor

In articol:

Jojo are acum 41 de ani, este mamă a doi copii și se laudă cu o carieră de zeci de ani, având o comunitate impresionantă de fani. Și asta pentru că până acum vedeta s-a făcut cunoscută ca și cântăreață, actriță și om de televiziune, nu puține fiind proiectele TV în care a apărut.

Însă, dacă ultimele două meserii încă le mai practică, fiind apreciată pentru ceea ce face, atunci când vine vorba de cariera în muzică, Jojo a dat de mult timp uitării acest capitol al vieții sale.

Jojo a renunțat la muzică la îndemnul Monicăi Anghel

După lansarea piesei ”Roz”, cea care a și făcut-o celebră, dar și a unui album solo, ajunsă la 25 de ani, Jojo a decis să se lase de muzică și

să-și croiască un alt drum în viață.

Conștientă că nu excela la acest capitol, cel muzical, după cum spune chiar ea, Jojo a tot urcat pe scene, dar doar până în momentul în care buna sa prietenă, Monica Anghel, i-a sugerat să nu o mai facă. Din acea clipă, fără supărare, spune Cătălina Grama, muzica nu a mai existat pentru ea.

Ba chiar, o dovadă în plus că a făcut atunci cea mai bună alegere, renunțând la cariera muzicală, a fost și reacția ulterioară pe care a avută

Paul Ipate, dar și cea venită din partea celor doi copii pe care îi are.

Partenerul actual de viață al vedetei, Zora și Achim nu s-au arătat deloc încântați de atuurile sale muzicale, astfel că celebra piesă nici astăzi nu a fost ascultată cap-coadă de către familia actriței.

„I-am zis lui Paul: eu am scris acest vers (n.r.: Viața e roz și roz este lumea toată). Am încercat să pun piesa și fetiței mele și lui Achim și nimeni n-a putut s-o asculte de la mine din familie. Că mă întrebai de ce m-am lăsat. Nu cântam rău, dar nu excelam. Mi-a zis Monica Anghel. Pe la 25 de ani am scos un alt album solo. La un moment dat mi-a zis Monica, nu mai cânta sis, că îmi râcâie urechile. Și am zis: gata”, a declarat celebra Jojo în cadrul unei emisiuni.