„Am fost la emisiuni împreună și nu avem de ce să ne ferim” Presupusa iubită a lui Dinu Maxer spune adevărul despre relația cu artistul! Ce se întâmplă, de fapt, între ei?

Dinu Maxer și Deea Maxer și-au spus „adio” în urmă cu mai bine de o lună jumătate, după o relație de 18 ani. Cei doi nu au stat mult pe gânduri și au dat o nouă șansă iubirii. Deea și-a găsit liniștea în brațele lui Robert, un bărbat de 30 de ani, iar relația pare să fie una foarte serioasă, întrucât tânărul i-a cunoscut și pe copiii vedetei.

Nici Dinu nu a rămas mai prejos, fapt pentru care și-a oficializat o relația imediat după divorț cu o brunetă. Din nefericire pentru el, tânăra a renunțat la povestea de dragoste abia începută, din cauză că rezista presiunii mediatice, după cum a și declarat. Cu toate acestea, artistul este mai hotărât ca niciodată să își refacă viața sentimentală și să își găsească marea iubire, motiv pentru care, weekendul acesta a fost surprins pe litoral cu o altă domnișoară, de data aceasta familiarizată cu lumea mondenă.

Presupusa iubită a lui Dinu Maxer a vorbit deschis despre relația dintre cei doi și a oferit detalii surprinzătoare despre ce se petrece, de fapt, între ea și fostul soț al Deei Maxer.

Presupusa iubită a lui Dinu Maxer, adevărul despre relația cu artist

Misterioasa tânără cu care a fost văzut Dinu Maxer weekendul acesta este nimeni alta decât Magdalena Chihaia, actrița care a concurat și la emisiunea de umor și care i-a lăsat mască pe jurați.

Bruneta nu este străină de camerele de filmat și face parte din mai multe proiecte, inclusiv cele alături de Dinu Maxer.

Tânăra nu s-a ascuns și a vorbit deschis despre relația cu artistul, mărturisind că, de fapt, între ei doi nu există niciun fel de legătură romantică, ci sunt doar foarte buni prieteni.

„Nu, nu sunt împreună cu Dinu! Suntem prieteni și ne înțelegem perfect. Dacă am fi fost ați fi știut. Da, am trecut printr-un divorț, în urmă cu mai mulți ani, iar acum sunt pregătită sufletește și mental să îmi refac viața personală. Adică, nu mă mai gândesc neapărat la căsătorie, am trecut pe acolo și știu cum este. Însă cred că persoana potrivita pentru mine, acel bărbat puternic care să-mi respecte profesia o să apară cât de curând”, a recunoscut actrița, pentru Click.ro

Mai mult decât atât, Magdalena Chihaia a mărturisit că nu este prima oară când apare în compania lui Dinu Maxer, întrucât au colaborat în trecut pe diferite proiecte, iar în viitor vor fi văzuți mai des împreună datorită emisiunilor.

„Înainte de toate mă surprinde faptul că se scrie acum despre acest lucru, având în vedere că eu și Dinu am făcut postări împreună încă de când am lansat melodia „S-a furat mireasa”. Am fost la emisiuni împreună și nu avem de ce să ne ferim. Suntem prieteni și ne înțelegem foarte bine.

De o perioadă scurtă, Dinu a intrat în lumea latino, așa că o să ne vedeți destul de des împreună. Mai ales că noi avem proiecte împreună: cel cu mireasa, pe parte de MC la evenimente și multe altele, pe care le veți afla pe parcurs.

După cum bine știți muzica latino se dansează în doi. Am fost la un festival de bachata în Mamaia, în acest weekend, unde am fost primiți cu brațele deschise și am dansat foarte mult. Consider că cine a „ciripit” trebuia mai întâi să ne întrebe și pe noi care este adevărul și apoi să comenteze”, a mai spus actrița.

