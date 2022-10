”Am genunchii tociți de la atâtea rugăciuni” Dani Mocanu le dă replica celor care nu-l cred a fi apropiat de Dumnezeu. Cum demonstrează manelistul că este credincios

In articol:

Dani Mocanu este unul dintre maneliștii care se bucură de un succes colosal pe piața muzicii din România. Cântărețul, însă, la un moment dat, a șocat pe toată lumea atunci când și-a anunțat retragerea din lumea manelelor, din dorința de a-și dedica viața lui Dumnezeu.

Contrar dorinței inițiale, ”Regele manelelor”, așa cum se autointitulează, nu a putut sta prea mult departe de fanii săi, astfel că a revenit cu hit după hit.

Dani Mocanu: ”Eu îl caut pe Dumnezeu în toate zilele mele”

Revenirea sa, însă, apreciată de mulți dintre admiratorii săi, nu a fost văzută cu ochi buni de toată lumea.

Astfel că acum gurile rele îl pun la zid pe Dani Mocanu și spun că, de fapt, credința despre care el vorbește nu ar fi și cea care l-ar ghida pe drumul vieții.

În replică, sătul să fie criticat pentru faptul că spune că-și lasă viața în mâinile lui Dumnezeu, Dani Mocanu a reacționat acum.

Pe rețelele de socializare, manelistul le-a mărturisit celor care îl urmăresc că el nu este aproape de Cel de sus doar la nevoie, așa cum este acuzat, ci mai ales atunci

când le are pe toate și totul îi merge bine, mulțumind pentru norocul de care se bucură.

Drept dovadă, subliniază cântărețul, stau și rugăciunile pe care le face zilnic, atât el, cât și familia lui. Despre care spune că, în ciuda dorințelor dușmanilor, nimeni nu o poate pune la pământ.

''Am un mesaj pentru toți cei ce au spus că eu îl caut pe Dumnezeu doar atunci când am probleme. Aș vrea să vă reamintesc faptul că în urmă cu 6-7 ani de zile răsuna în toată România hitul ‘’Eu nu dau înapoi, nu cad pe locul doi pentru că șeful meu e numai Dumnezeu’’. Asta e dovada faptului că eu îl caut pe Dumnezeu în toate zilele mele, nu doar atunci când am probleme. M-ați înțeles? Nu doar atunci când am probleme. Cei ce mă cunosc de aproape știu că eu am genunchii tociți de la atâtea rugăciuni. Eu mai mult mă rog la Dumnezeu atunci când nu am probleme și atunci când sunt bine. Iar asta nu e o problemă pentru mine și familia mea, încât să dramatizăm. Noi suntem obișnuiți cu probleme, noi suntem obișnuiți cu greutăți. Omul dacă nu mai dă și prin probleme, nu e om. Dumnezeu nu vă face vouă pe plac, oamenilor ăștia care dați cu pietre. Ce să vă fac, eu sunt iubit de Dumnezeu și așa voi rămâne. Nu mă dărâmă pe mine și familia mea nimic'', a spus Dani Mocanu în mediul online.