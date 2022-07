Vizită surpriză pentru Dani Mocanu! Mascații i-au călcat iar pragul! Ce pedepse riscă manelistul pentru acuzațiile care i se aduc | EXCLUSIV

In articol:

Avocatul Adrian Cuculis a explicat, pentru WOWbiz.ro, ce pedeapsă riscă persoanele acuzate de amenințare, tulburarea liniștii publice și port de obiecte periculoase.

Mascații i-au bătut la poartă lui Dani Mocanu, joi dimineața, iar WOWbiz.ro

Dani Mocanu, vizitat de mascați joi dimineața

a primit informația pe adresa de pont încă de la primele ore. Manelistul se pare că este iar în vizorul oamenilor legii, fiind implicat într-un dosar de amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și port de obiecte periculoase.

Manelistul a fost vizitat joi dimineață de oamenii legii, care au făcut percheziții în vila sa din Ștefănești, Argeș.

Citeste si: Aroganța maximă făcută de Dani Mocanu! Cum a apărut celebrul manelist în centrul Piteștiului! Toată lumea l-a văzut cu jumătate de milion de euro în brațe

Polițiștii din Mureș au desfășurat perchezițiile la vila manelistului, într-un dosar de amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și port de obiecte periculoase. Celebrul artist ar fi implicat într-un scandal, ce a avut loc în urmă cu câteva săptămâni.

Citeste si: „Venim la biserică să primim binecuvântarea”. Adriana Bahmuțeanu și partenerul ei, George, s-au logodit!- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Manelistul ar fi acuzat că ar fi amenințat o persoană, într-un club din Târgu Mureș, cu un cuțit, evenimentul fiind filmat și ulterior urcat pe Tik-Tok.

În urma publicării imaginilor, polițiștii s-au sesizat din oficiu.

Dani Mocanu [Sursa foto: Instagram]

Ce riscă o persoană care a amenințat și a tulburat liniștea publică

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu avocatul Adrian Cuculis pentru a afla ce riscă o persoană care este acuzată de aceleași fapte menționate în dosarul în care ar fi implicat și Dani Mocanu: amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și port de obiecte periculoase.

Citeste si: Dani Mocanu, prima reacție după accidentul produs în Râmnicu Vâlcea, cu vehiculul militar: ”Oamenii sunt răi”

„ Dacă are toate infracțiunile acelea, o persoană este cam bună de pușcărie. Dacă vorbim despre amenințare, fapta e pedepsită de la 3 luni la un an sau cu amendă. Dacă amenințarea poate fi dovedită, bineînțeles că nu o să intre omul în pușcărie dacă este la prima faptă sau dacă nu este recidivist, dar ea așa e încadrată, de la 3 luni la un an.

În ceea ce privește tulburarea ordinii publice, aici avem de la trei luni la doi ani de închisoare sau cu amendă. La posesia de obiecte periculoase, pentru situația unui cuțit sau pumnal, de la șase luni la doi ani de închisoare.

Teoretic, cea mai mare pedeapsă este pe tulburarea liniștii și ordinii publice, până la trei ani. Dacă ar fi să luăm toate cele trei infracțiuni și să le punem în compus, probabil că un cuantum rezonabil al pedepsei ar fi de trei ani și acesta este maximul pe care îl primești, în condițiile în care vrei să ți se și suspende executarea pedepsei.

Tot ce înseamnă închisoare mai mare de trei ani, este cu executare fără să aibă posibilitatea judecătorul să impună suspendare. Oricât de mică ar fi infracțiunea, dacă este intenționată, iar amenințarea este o infracțiunea intenționată, precum și portul fără drept de obiecte periculoase și inclusiv fapta de tulburare a ordinii publice, orice faptă de genul asta, dacă tu ești deja în pioneze cu tot ce înseamnă legea penală, te poate arunca în spatele gratiilor”, a explicat avocatul Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!