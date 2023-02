„Am în continuare probleme mentale” Mihai Bendeac a ajuns să nu se mai recunoască! Prin ce schimbări ciudate trece actorul după împlinirea a 40 de ani: „Am devenit alt om”

In articol:

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți actori de la noi din țară. Vedeta se poate numi o persoană împlinită, întrucât se mândrește cu o carieră de succes în plină ascensiune.

Mihai Bendeac, schimbat după împlinirea celor 40 de ani

De curând, îndrăgitul actor a împlinit frumoasa vârstă de 40 de ani, însă se simte diferit și nu înțelege ce s-a întâmplat cu el. Iată ce a declarat Mihai Bendeac!

Mihai Bendeac este foarte activ pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărit de un număr impresionant de internauți. Actorul postează foarte des și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa.

Recent, vedeta a mărturisit că se simte foarte diferit de când a împlinit vârsta de 40 de ani și nu știe ce se întâmplă cu el. Actorul susține că este mult mai liniștit și calm, iar asta îl sperie. De asemenea, vedeta încearcă să deslușească ce s-a schimbat în interiorul său la trecerea spre 40 de ani, însă nu își poate da seama.

„ Nu știu ce s-a întâmplat la trecerea asta spre 40 de ani că am devenit alt om. Liniștit, împăcat. Sigur, am în continuare probleme mentale de c***t, dar, per total, s-a instalat o liniște... O siguranță... O «ceva» ce nu-mi explic”, a transmis Mihai Bendeac pe pagina sa de Instagram.

Mihai Bendeac, decizie importantă după împlinirea celor 40 de ani

Mihai Bendeac și-a sărbătorit ziua de naștere în data de 16 februarie. Actorul a petrecut ca în fiecare an singur, departe de prieteni și familie. Cu toate acestea, mama sa i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, iar Anca Dinicu și Vlad Drăgulin i-au organizat o mică petrecere în avans.

Citește și: Emilia, mesaj surprinzător pentru fiul ei, la împlinirea a 40 de ani. Ce destăinuire neștiută a făcut cu această ocazie mama lui Mihai Bendeac: „Au fost cuvintele medicului de atunci”

Exact la miezul nopții, Mihai Bendeac și-a pus o dorință foarte importantă ce îi schimbă total cursul vieții. Actorul a mărturisit că întreaga sa viață și-a dedicat-o teatrului, artei, emisiunilor, scrisului, dar și plăcerilor de moment, iar acum, după ce a schimbat prefixul, este momentul să schimbe și planurile. Astfel, vedeta vrea ca „artistul Bendeac” să rămână pe locul doi și să pună mai mult accent pe „omul Bendeac”.

” Încep să aplic ce mi-am setat de ziua mea! O să-mi cam bag p..a în ea de criză. Nu îmi doresc decât scelerare în următorii ani. Filme, spectacole, turnee, dar și nightlife, dr%gs, p#[email protected], wiskey, dar și chill oricând am nevoie. A venit vremea să mă ocup și de mine… 40 de ani am fost cel mai puțin important. 40 de ani artistul Bendeac a făcut cele enumerate anterior. Mai dă-l în [email protected]#a mă-sii. E cazul să mai trăiască și omul Bendeac. Sună un pic suprarealist ce spun dar nu contează. Nici chestiile astea nu vor mai conta. Gândul că “dacă nu se înțelege ceva din ceea ce încerc a comunica”. Important este că știu eu ce vreau să fac. Hai, vă îmbrățișez și mulțumesc pentru urări!!”, a scris Mihai Bendeac, pe pagina sa de Instagram.