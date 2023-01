Mihai Bendeac, hotărât să intre în politică? ”Mă înscriu în PSD” Actorul, schimbat radical înainte de împlinirea vârstei de 40 de ani

In articol:

Mihai Bendeac s-a făcut cunoscut la scară largă datorită talentului actoricesc de care dă dovadă, ulterior a pus în scenă propriile emisiuni, a fost jurat în cadrul unui show TV, a scris o carte și este implicat și în multe acte de caritate.

Însă, pe lângă toate acestea, actorul este cunoscut și pentru umorul, dezinvoltura și gramul de nebunie de care dă dovadă în orice circumstanță.

Mihai Bendeac se apropie de împlinirea a 40 de ani

Iar acum, în online, fiindcă se apropie un moment mare în viața sa, acela de a atinge pragul vârstei de 40 de ani, Mihai Bendeac a surprins pe toată lumea cu ceea ce spune că este schimbarea care îl anunță că îmbătrânește.

Cu zâmbetul pe buze, mai în glumă, mai în serios, Mihai Bendeac a recunoscut că odată cu trecerea zilelor, frica sa de bătrânețe se acutizează, mai ales că toate gândurile sale și rutina zilnică îl fac să se simtă deja mai bătrân decât este.

Pe lângă faptul că deja umblă cu punga de medicamente după el, Mihai Bendeac spune că a început să aibă și păreri asemănătoarele persoanele în vârstă.

Cum ar fi, se gândește să intre în politică, critică noile tehnologii, noile autoturisme, conținuturile media și se arată mult mai încântat de ceea ce a fost cândva, pe vremea lui, când chiar el era cel care realiza emisiuni despre care spune că erau de o calitate superioară față de cele din ziua de astăzi.

Mai mult decât atât, el a ținut să sublinieze și un aspect important pentru doamnele și domnișoarele care râvnesc la inima lui.

Declarându-se un burlac pe vecie, actorul spune că, deși are vârsta la care ar putea să i se spună cu ușurință ”tati”, asta nu înseamnă că va începe să fie unul dintre domnii care aruncă cu banii în stânga și în dreapta pentru femeile din jurul său.

”Cu cât se apropie mai mult momentul în care urmează să împlinesc 40 de ani, cu atât spaimele mele, cu atât fricile mele vis-a-vis de ceea ce înseamnă îmbătrânirea... Am ajuns la vârsta la care sunt daddy, dar vreau să vă asigur că nu sunt și ”sugar”... M-am trezit de dimineață, am fost la chioșc, după care am fost la cumpărături, mi-am luat medicamente, acum mă duc să mă văd cu un prieten, el mai știe ce fac ăștia cu pilonul doi de pensie, asta este... Și, în același timp, nu știu, se întâmplă o chestie foarte dubioasă, simt din ce în ce mai acut nevoia ori să mă înscriu în PSD, ori să votez cu PSD, ceva se întâmplă cu mine... Mă uit așa în jur, bă, nu se mai fac mașinile cum se făceau. Deschizi televizorul și nu mai ai la ce să te uiți, păi ce emisiuni frumoase făceam eu, educative...”, a spus Mihai Bendeac, pe contul său de socializare.