„Am încurcat și datele” Maria Cârneci a dezvăluit cea mai mare peripeție din cariera sa! Artista a cântat la o nuntă unde nu a fost invitată. Ce mărturisiri neștiute de nimeni a făcut

Toată lumea o cunoaște pe Maria Cârneci, însă nu foarte mulți oameni știu de experiențele sale inedite din cariera muzicală. Dar iată că acum a fost mai sinceră ca niciodată și a făcut mărturisiri neștiute de nimeni.

Cea mai mare peripeție a Mariei Cârneci, din carieră

Ei bine, cântăreața a povestit amintiri din cariera sa, care au fost de-a dreptul amuzante. Ce s-a întâmplat cu îndrăgita solistă când a încurcat nunțile la care trebuia să cânte?

Recent, ea fost invitată în cadrul unei emisiuni televizate, unde a dezvăluit detalii neștiute din cariera sa muzicală. Chiar atunci când a ajuns la o nuntă, îndrăgita solistă și-a ținut programul artistic, însă ulterior și-a dat seama că a greșit evenimentul. De fapt, petrecerea unde era invitată să cânte se afla alături.

„Am încurcat și datele, am încurcat și locațiile. Am băgat la Snagov cu băiatul cu acordeonul, unde am văzut, am ajuns. Așa ne arăta gps-ul. Aici e locația, dar era una lângă alta. Unde am zis că aici e, ne-am dat jos. Am apucat să și cânt o oră. Se uitau mirii la mine. Au fost boieri, pentru că nunta mea unde trebuia să merg era alături. Aveam vreo 36 de apeluri de la ceilalți miri.”, a povestit celebra cântăreață din folclorul românesc.

Ce dezvăluiri a făcut artista

Ei bine, Maria Cârneci a știut întotdeauna cum să facă față provocărilor, astfel că și de data aceasta a descurcat situația. După ce a cântat o oră la nunta greșită, cântăreața și-a dat seama de gafa făcută, așa că s-a dus într-un final la petrecerea unde era invitată.

Bineînțeles că mirii au înțeles situația, după ce solista le-a explicat ce s-a întâmplat.

„Oamenii m-au crezut. Le-am spus că nu e vina mea. Oamenii la care am cântat își dădeau coate...a, nașul a adus-o, a, socrul mic a adus-o, că nu știa a cui e surpriza și ce e cu mine acolo. Au fost înțelegători mirii la care trebuia să merg.”, a mai spus Maria Cârneci.

De-a lungul anilor, Maria Cârneci a trecut prin mai multe perioade grele. Una dintre acestea este chiar momentul când și-a pierdut soțul. Partenerul artistei a murit acum mai bine de trei ani, iar de atunci și până în prezent, legenda muzicii populare nu și-a mai refăcut viața.