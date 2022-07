„Am intrat la perfuzii, de la suferit” Emily Burghelea, poveste de dragoste cu năbădăi! Cum s-a cunoscut, de fapt, cu soțul ei

In articol:

Emily Burghelea trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soțul ei, Andrei, bărbatul alături de care și-a întemeiat o familie frumoasă, împreună având o fetiță, pe Amedea. Ei bine, însă, până a ajunge să formeze unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc, cei doi amorezi au trecut prin multe greutăți, însă au reușit să depășească toate încercările vieții cu brio.

Un lucru pe care fanii cuplului nu îl știu este acela că, Emily și Andrei au mai fost împreună și în trecut, însă s-au despărțit, iar timp de șase luni au stat separați, urmând ca după să se împace, iar de atunci sunt de nedezlipit.

„Am o poveste foarte interesantă. Noi am fost și despărțiți. Am avut două relații. Prima s-a terminat groaznic. S-a terminat cu perfuzii. Adică, eu am suferit rău după el și ne-am reîntâlnit după 6 luni. Am spus: "Bine, suntem tot noi, dar mai diferiți, acum ne dorim amândoi o familie". Efectiv, am ieșit la o masă ca niște oameni foarte maturi, desi eu aveam 21 de ani. El face 30 de ani. E matur, nu-i așa? "Vreau să o luăm pe calea asta, eu îmi doresc o familie, vrei să facem o familie împreună?". De la prima întălnire după despărțire. Ne-am înțeles foarte bine, de la prima vedere.Vreau să zic că de prima dată când l-am văzut, m-a speriat. Pentru foarte mult timp, nu m-am apropiat de el, adică l-am ținut la distanță. Mă speria faptul că era singurul bărbat de care îmi placea prea tare de el! La un moment dat, am început relația. El trebuia să plece la o conferință Google și i-am zis că vreau să îl însoțesc. El a spus că nu prea se poate, dar a vorbit cu oamenii ăia, a făcut rost de bilete de avion, de cazare. Cu o seară înainte, mă sună cineva de la o emisiune: "Uite, Emily, avem nevoie de tine, ajută-ne, ne-a picat un invitat, mâine, nu știm ce să facem, pe tine ne putem baza!". L-am sunat pe Andrei și i-am spus că nu știu cum să procedez. Mi-a spus să fac ce cred eu de cuviință. A plecat, nu m-am mai dus cu el și, de atunci, nu mi-a mai răspuns la telefon. L-am sunat de 300 de ori, nu mai răspundea. L-am urmărit la aeroprt, am mers după el, acasă. Era soția șoferului lui, am crezut că e o fată. Efectiv, am intrat în perfuzii, de la suferit. Eu îl vedeam, de la început, ca pe viitorul meu soț. Pentru mine, reprezenta idealul. M-am bucurat când ne-am împăcat.”, a declarat Emily Burghelea, pentru Click.ro.

Își mai dorește sau nu Emily Burghelea copii

Așa cum a specificat în nenumărate rânduri, Emily Burghelea și-a dorit o familie, iar totul s-a așezat așa cum a vrut, căci s-a căsătorit cu jumătatea sa, Andrei, iar din relația lor a rezultat o fetiță minunată, Amedea.

Ei bine, însă, mereu fanii au fost curioși să afle dacă blondina își dorește să devină mamă din nou, iar fără a sta pe gânduri, Emily a răspuns pozitiv curiozității admiratorilor.

„Da. De ce nu? Știi cum e, acum sunt "caldă", "in the flow", a mai spus Emily, pentru aceeași sursă.

Emily Burghelea, Andrei și fiica lor, Amedea [Sursa foto: Instagram]