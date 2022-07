Ce sfat a primit Emily Burghelea de la Adela Popescu, înainte să îi ia locul la TV! Prezentatoarea a avertizat-o: „O să vezi tu”

In articol:

Emily Burghelea este în culmea fericirii! Tânăra a reușit să termine cu brio facultatea, iar imediat după absolvirea acesteia, blondina a ajuns la cârma matinalului, moderat de Adela Popescu. Bucuroasă nevoie mare, Emily a făcut o serie de declarații privind noul proiect în care este implicată, explicând cum a ajuns, de fapt, să-i ia locul soției lui Radu Vâlcan, dar și

ce sfat a primit de la aceasta.

Emily Burghelea [Sursa foto: Instagram]

Ce sfat i-au dat colegii de emisiune

Emily Burghelea radiază de fericire. Tânăra face parte, în prezent, din proiectul în care era implicată Adela Popescu, respectiv matinalul pe care îl prezenta alături de Shurubel și Bogdan Ciudoiu, iar pe parcursul verii, tânăra este cea care i-a luat locul soției lui Radu Vâlcan.

Ei bine, Emily nu a scăpat de câteva sfaturi și indicații din partea colegilor de platou, motiv pentru care a dezvăluit ce i-au spus aceștia, dar în special, ce i-a transmis Adela Popescu.

“Adela mi-a spus că și ea are bebelușul mic, aproape de aceeași vârstă cu Amedeuța. Mi-a zis: “O să vezi tu.” Shurubel mi-a zis: “Să rămâi mereu la fel, să ai de fiecare dată aceeași energie bună, pe care o transmiți. Să nu te schimbi deloc.” Bogdan mi-a spus: “O să te descurci, o să fii tare, tu ești cea mai mică din grup.” Au fost foarte drăguți și sper că se relaxează în această vacanță de care toți aveau, cu siguranță, nevoie. Live-ul te consumă, așa se spune.”, a declarat Emily Burghelea, pentru Ego.ro.

Ce părere are Emily Burghelea despre colegii săi

La rândul său, Emily Burghelea a dezvăluit ce părere are despre colegii săi, precizând că este foarte încântată de felul lor de a fi, dar mai mult decât atât, de felul în care aceștia au primit-o în proiect.

“Shurubel, îmi place de Shurubel. De fiecare dată face glume super bune. Când am mai venit cu „Iubitul lui Emily” (îi spune după numele contului pe care acesta îl are pe Instagram) pe aici, de fiecare dată rămâneam să vorbim și râdeam. E foarte tare Shurubel. Și Bogdan, de asemenea, m-am înțeles bine și cu el. Sunt amândoi super băieți și Adela, la fel. S-au cernut oamenii aici. Toți mi se pare că sunt scoși din rai. Am pus acum un story, am filmat puțin ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat. Toți sunt fericiți, se vede pe fața lor. Este o energie bună aici, sper să reușim să o transmitem și celor de acasă.”, a mai adăugat blondina.

Emily Burghelea și colegii din proiect [Sursa foto: Instagram]