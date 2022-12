"Am mâncat nuci de cocos direct din palmieri". Armin Nicoară și Claudia Puican, vacanță de lux departe de gerul din România. Au plecat chiar înainte de Crăciun | EXCLUSIV

In articol:

Claudia Puican și Armin Nicoară se bucură de o super vacanță în Seychelles.

Cei doi îndrăgostiți se bucură de temperaturi ridicate, de până la 30 de grade, dar și de peisaje superbe.

Chiar înainte de Sărbători, artiștii s-au urcat în avion și au decis să meargă într-o destinație exotică, cunoscută pentru luxul pe care îl oferă turiștilor. Armin și Claudia au vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre vacanța lor, iar celebrul saxofonist ne-a mărturisit că au parte de experiențe de senzație.

Armin Nicoară și Claudia Puican, vacanță de lux în țările calde

Seychelles a fost destinația aleasă de cele două vedete, iar acolo de pare că se distrează de minune și se odihnesc după perioada aglomerata pe care au avut-o în ultimele luni. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Armin și Claudia, iar celebrul saxofonist ne-a dezvăluit cum se distrează în vacanță, în timp ce în România s-a instalat deja gerul.

"Suntem în Seychelles, avem o vacanță de vreo cinci zile, apoi o să ne întoarcem acasă. Aici este extrem de frumos, temperatura de 30 de grade, soare, relaxare, palmieri.

Chiar am cules câteva nuci de cocos direct din palmieri să mâncăm așa direct și să ne simțim ca la Survivor", a povestit Armin Nicoară, pentru WOWbiz.ro.

Claudia Puican, în timpul vacanței în Seychelles [Sursa foto: Instagram]

Cât costă o cameră în resortul de lux

Jurnaliștii WOWbiz.ro au aflat și cât costă o cameră în resortul de lux ales de Claudia Puican și Armin Nicoară. Locația de cinci stele are toate facilitățile de lux de care oamenii au nevoie ca să se relaxeze și pare locul ideal pentru doi îndrăgostiți.

Resortul se află direct la malul mării, iar turiștii se pot delecta cu priveliști superbe, două piscine, locuri dedicate pentru masaj și o întreagă experiență exotică. Vilele fie sunt orientate către grădină, fie se află direct pe plajă și au piscină proprie. Prețurile sunt și ele pe măsură, iar pentru o noapte de cazare turiștii plătesc de la 700 de euro, până la 2700 de euro, în funcție de unitatea de cazare aleasă.

Armin Nicoară, în timpul vacanței în Seychelles [Sursa foto: Instagram]

Armin Nicoară, vacanță cadou din partea Claudiei

Jurnaliștii WOWbiz.ro știau deja de vacanța pe care cei doi o pregăteau înainte de sărbători, căci Armin a dezvăluit totul chiar de Ziua Bărbatului, atunci când ne-a mărturisit că soția lui îi pregătise de mai mult această surpriză.

"Un cadou foarte frumos din partea Claudiei este o vacanță în Seychelles, pe care a luat-o în urmă cu câteva zile. Eu aveam de lucru la studio, dar ea mi-a făcut surpriza asta și o să mergem acolo din 11 decembrie", ne-a dezvăluit Armin, în exclusivitate, de Ziua Bărbatului.

Armin Nicoară, spectacol în avion

Celebrul saxofonist a avut parte de o experiență pe cinste în drum spre destinația exotică. Armin și Claudia s-au urcat în avion în Frankfurt și trebuiau să ajungă în Emirate, iar pe parcursul drumului au fost recunoscuți de o stewardesă română.

Astfel că celebrul a rtist a mers în spatele aeronavei și a susținut un scurt concert, imaginile fiind filmate și viralizate rapid pe Tik-Tok.

"Am plecat din Germania, acolo unde am avut câteva spectacole și am avut avion de la Frankfurt spre Dubai, iar pe la jumătatea zborului a venit o stewardesă, ea era româncă de la Suceava și cineva îi spusese că sunt la bord, m-a căutat, a venit la mine și a fost extrem de entuziasmată și a vrut să facă câteva poze cu noi.

După aceea, ea și-ar fi dorit să și cânt. I-am zis că am instrumentul cu mine că îl iau cu mine în vacanță și m-a rugat să îi cânt și ei. Până la urmă, am mers acolo în spatele avionului unde stau însoțitorii de zbor și i-am cântat o melodie extrem de cunoscută de-a mea și evident că a recunoscut imediat piesa și a început să cânte și ea", a mărturisit Armin Nicoară.

