„Am picat psihic” Maria Constantin, mai sinceră ca niciodată! Greutățile prin care a trecut au făcut-o să ia decizii neașteptate

Maria Constantin a trecut prin multe dezamăgiri în dragoste pentru ca acum să poată spune cu mâna pe inimă că este pe deplin fericită. Iubește și este iubită de Robert, actualul ei logodnic, cu care are planuri mari de viață. De-a

lungul timpului, aceasta a trecut prin mai multe transformări fizice. Se pare că toate supărările din fostele căsnicii și-au pus amprenta asupra ei.

Maria Constantin: „N u mai sufăr acum de chestia asta”

Blondina a trecut prin mai multe obstacole de-a lungul vieții și a trecut prin două mariaje care și-au pus amprenta asupra ei din punct de vedere psihic. Pentru a se simți mai bine în propria piele, aceasta a trecut prin mai multe schimbări fizice, însă acum este pe deplin mulțumită de imaginea ei și se bucură doar de momentele pe care le petrece alături de bărbatul cu care urmează să meargă la altar și cu fiul ei.

„Eu acum chiar sunt mulțumită cum arăt, nu am de ce să mă mai plâng! Aveam momente, într-adevăr când eram picată psihic și atunci simțeam nevoia să-mi fac ceva. Dar nu mai sufăr acum de chestia asta! Eu sunt eu, cine mă place așa bine, cine nu, alta mama nu mai face!

Au fost multe momente când am picat psihic! Eu cred că important este că am putut să le depășesc. Consider că sunt o persoană destul de puternică și nu mai vreau să discut despre momentele astea, pentru că acum sunt super pozitivă!

Și, mai ales, dacă acum îmi este super bine, sunt fericită, am toată familia lângă mine, am copilul, îl am pe Robert! Decât sănătoasă îmi mai doresc să fiu, în rest chiar nu-mi mai doresc altceva! Sunt mulțumită așa!”, a declarat Maria Constantin pentru Click.ro

Maria Constantin și Robert Stoica, pregătiți să devină părinți

În urmă cu ceva timp, artista a dezvăluit că ea și iubitul ei se simt mai pregătiți ca niciodată să-și întemeieze o familie, însă, mai înainte de a face un copil, cei doi și-au propus să se căsătorească. Cu toate acestea, Maria Constantin spune că dacă este ca bebelușul să vină înainte de marele eveniment, cei doi îl aștepată cu brațele deschise.

„Eu îmi doresc încă un copil, dar important este ce vrea Dumnezeu, că aceste lucruri depind strict de El. Este bine-venit oricând, dar mai așteptăm, totuși, până facem nunta.

Nunta va fi la anul, dar nu știm când, pentru că momentan nu am stabilit și vom stabili cu câteva luni înainte și va fi în cursul săptămânii, nu în weekend. Eu mi-aș fi dorit un eveniment restrâns, dar avem foarte mulți prieteni și e cam imposibil acest lucru. Eu sunt olteancă, iar acolo se fac nunți cu 500-600 de persoane, chiar și 1.000”, a declarat Maria Constantin la un post de televiziune.