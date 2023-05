"Am plâns, am aflat teribila veste" Lavinia Pîrva a izbucnit în lacrimi. A povestit abia acum ce i s-a întâmplat în Londra, în timp ce se afla în vacanță cu Ștefan Bănică Jr.

In articol:

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. au profitat de puținul timp liber pe care l-au avut și au plecat într-o escapadă în Londra, pentru a se bucura de câteva momente petrecute în doi. Vacanța a fost, după spusele brunetei, una de vis, însă o veste neașteptată le-a alungat toată bucuria.

Iată ce li s-a întâmplat!

Lavinia Pîrva, șocată de vestea morții Tinei Turner

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. au avut parte de o întâmplare bizară în timp ce se aflau în Londra, în vacanță. Pentru că sunt mari iubitori de muzică, cei doi au decis să cumpere bilete la unul dintre cele mai așteptate concerte, unde a fost prezent și Rod Stewart, dar nu s-au întors în țară până când nu au mers să vadă și un musical dedicat Tinei Turner.

Momentul artistic a emoționat-o puternic pe brunetă, însă nici măcar nu se aștepta la ceea ce avea să urmeze. Ironia sorții a făcut ca fix în timpul spectacolului, la pauză, spectatorii să primească teribila veste despre decesul "Reginei Rock'n Roll": "A fost fabulos la Londra, a fost fabulos concertul, să vezi atâtea legende într-o singură seară, pe o singură scenă, dar cel mai și cel mai mult mi-a plăcut, evident, momentul în care a venit Rod Stewart, pentru că eu sunt fan înfocat.

Ce vreau să vă mai povestesc este că, fiind în Londra, am ales să văd și un musical, și nu știu cum, întâmplarea face să aleg Tina (n. red Tina Turner), un spectacol absolut superb, mi-amintesc că în timpul spectacolului am și plâns, pentru că m-am emoționat foarte mult. Și la pauză am aflat teribila veste, cum că Tina Turner a plecat la ceruri. A fost pur și simplu o întâmplare", a povestit Lavinia Pîrva, pe contul personal de Instagram.

Imaginea publicată de Lavinia Pîrva, din timpul musicalului dedicat Tinei Turner [Sursa foto: Instagram]

Și Ștefan Bănică Jr. a ținut să transmită un mesaj pe rețelele de socializare, odată ce a aflat că Tina Turner a pierdut lupta cu boala de care suferea, la 83 de ani. Artistul și-a exprimat regretul pentru pierderea cântăreței, care era supranumită "Regina Rock'n Roll": "Sunt în pauza spectacolului TINA la Londra și aflu că Tina Turner s-a stins din viață acum o oră! Uriaș artist!!! The Queen of rock’n’ roll! Dumnezeu s-o odihnească", a scris Ștefan Bănică Jr. în mediul online.

