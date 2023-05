Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. au mers la spectacolul unde Tina Turner dansa pe scenă, după ce a fost făcut anunțul decesului! Cum este posibil acest lucru?

In articol:

Ștefan Bănică Jr. Și Lavinia Pîrva se află de câteva zile la Londra, acolo unde au fost prezenți la spectacolul despre viața Tinei Turner, un eveniment de amploare, în care mai mulți artiști talentați îi aduc omagiu marei artiste. De această dată, cântărețul și partenera sa au avut ocazia să fie prezenți la teatrul Aldwych, din Londra, acolo unde, în timpul spectacolului, a fost anunțată moartea regretatei artiste.

Chiar dacă Tina Turner sa stins din viață, spectacolul a continuat sub o formă mult ai emoționantă, iar Ștefan Bănică Jr. și-a exprimat regretul cu privire la decesul „Regina Rock’n Roll”, la scurtă vreme de la aflarea veștii. Lavinia Pîrva le-a arătat și ea câteva imagini de la marele spectacol fanilor săi din mediul online, după decesul îndrăgitei artiste.

„Sunt în pauza spectacolului TINA la Londra și aflu că Tina Turner s-a stins din viață acum o oră! Uriaș artist!!! The Queen of rock’n’ roll! Dumnezeu s-o odihnească.”, a spus Ștefan Bănică Jr. în mediul online.

Tina Turner a decedat la vârsta de 83 de ani

Tina Turner și-a găsit sfârșitul la 83 de ani pe data de 24 mai 2023, în casa sa din Elveția. De-a lungul ultimilor ani de viață, artista a suferit din cauza unor probleme grave de sănătate, care i-a adus suferința și au făcut-o să se retragă din spațiul public în ultima vreme.

„Tina Turner, Regina Rock'n'Roll-ului a murit în liniște astăzi, la vârsta de 83 de ani după o boală lungă, în locuința ei din Kusnacht, în apropiere de Zurich, Elveția. Odată cu ea, lumea pierde o legendă a muzicii și un model”, au transmis apropiații Tinei Turner.

Tina Turner a avut ultima apariție publică în anul 2019, atunci când a participat la spectacolul vieții sale, de pe Broadway.

Vizibil slăbită, ea nu se mai putea deplasa de una singură, fiind ajutată de soțul său și de Oprah Winfrey. Artista a suferit de cancer, făcând și un transplant de rinichi, donatarul fiind chiar partenerul său de viață. În ultimii ani a avut mai multe probleme de sănătate grave, care i-au pus viața în pericol și care, la un moment dat, a rămas paralizată în urma unui atac cerebral.