"Am primit foarte multe amenințări în online". Diana povestește cum s-a schimbat viața ei după participarea la "Bravo, ai stil" | EXCLUSIV

Diana a intrat în show-ul fenomen în ultimele săptămâni și a părăsit emisiune în semifinală.

Tânăra din Republica Moldova vorbește despre cum s-a schimbat viața ei după "Bravo, ai stil", despre hate-ul primit în mediul online, dar și ce planuri de viitor are după încheierea concursului.

Tânăra artistă vrea să își continue drumul în muzică, iar dacă până să vină la București își doresc să renunțe la cântat, acum este convinsă că aceasta este, de fapt, drumul său în viață. Diana și-a deschis sufletul la "Bravo, ai stil" Backstage și mărturisește că stilul său vestimentar nu se va schimba, tocmai pentru că așa se simte cel mai bine.

Diana de la "Bravo, ai stil", amenințată în mediul online

Invitată la "Bravo, ai stil" Backstage, Diana a povestit că hate-ul din mediul online a fost cel care a surprins-o cel mai tare. Tânăra mărturisește că a primit inclusiv amenințări cu moartea pe platformele sociale și spune că niciodată nu și-ar fi imaginat că "gura lumii" poate ajunge până aici.

Totuși, fosta concurentă este o femeie puternică așa că nu se lasă influențată de toate cele auzite și citite în mediul online.

"Mă îmbrac cum mă văd eu, deci dacă lumea zice să sunt prea simplă sau ceva.. oricum lumea este.. acum am înțeles de ce mulți oameni au probleme în viața, de răi ce sunt! Cum să ameninți tu cu moartea?! Am primit foarte multe amenințări pe online în timpul competiției, de la oameni.

Asta m-a șocat cel mai mult(...) Pentru că vorbesc mult, că sunt obraznică că nu știu ce li s-a părut rău. Intuiția oamenilor este slab dezvoltată. Tocmai de aia nu avem noroc, lumea e prea rea. Fiți mai buni!

Eu am remarcat că lumea are prea mult timp liber. Adică să stai să scrii mesaje să îi adresezi cuiva injurii, trebuie să ai timp să faci chestia asta!", a povestit Diana, la WOWnews.

Tânăra povestește că inclusiv mama ei a primit mesaje de amenințate în social media, mulți dintre internauți având o problemă și cu felul în care aceasta vorbea, fără să ia în calcul că ea este din Republica Moldova.

"Am fost în conflict cu Alexandra și Iris. Am spus ce nu îmi place, eu sunt sinceră ca persoană! Recunosc că mai fac greșeli pentru că vin din Republica Moldova și la noi se vorbește altfel așa că lumea mi-a sărit în cap. Mi-au spus că sunt analfabetă, că sunt needucată.

I-au scris mamei mele în privat și au întrebat-o cum a putut să nască o așa persoană. Pe mine nu mă afectează, mie nu îmi place prostia asta omenească. Eu sunt așa cum sunt, mereu am fost sinceră și poți să-mi spui asta, dar nu să mă ameninți pe mine sau pe părinții mei", a mai adăugat aceasta.

Diana, concurentă "Bravo, ai stil" Sezonul 8 [Sursa foto: Captură YouTube]

Diana este acum convinsă că muzica este drumul său în viața

Dacă până să vină la București și să participe în competiția de la Kanal D, Diana se gândea să renunțe la muzică și i se părea greu tot ceea ce făcea, după emisiune este sigură că acesta a fost și va fi drumul său în viitor.

Tânăra brunetă este pregătită să își reia activitatea și să meargă mai departe în domeniul artistic.

"Eu nu mă consider celebră, mai am mult până ajung acolo. Vreau să fiu celebră în muzică și să fac ceea ce îmi place mie și ca să ajungem la asta, "Bravo, ai stil" m-a învățat că eu trebuie să fac muzică în continuare și să nu mă las sub nicio formă.

Aveam de gând să mă las chiar înainte să vin aici și am zis că gata, nu mai vreau să fac muzică, este foarte greu. Am zis că renunț și uite că nu am renunțat și merg înainte", a povestit Diana, la WOWnews.

Diana, concurentă "Bravo, ai stil" Sezonul 8 [Sursa foto: Instagram]

Cum i-a schimbat "Bravo, ai stil" viața Dianei

Competiția i-a oferit adevărate lecții, iar în timpul emisiunii Diana a învățat că este mult mai curajoasă decât credea. Deși nu a devenit așa populară cum se aștepta, Diana spune că drumul său abia a început, iar competiția a ajutat-o să crească și să mai urce încă o treaptă.

"Nu am devenit așa populară cum mi-am dorit. Nu am avut norocul, dar cu siguranță a fost un pas înainte spre popularitate. Urc scările încet, încet. O treaptă am urcat și asta contează. Am prins foarte mult curaj la emisiune.(...) Eu aveam multe frici, dar acum am înțeles că nu îmi e frică de nimic", a mai dezvăluit Diana.

Vedeta nici nu credea că este atât de puternică și mai ales curajoasă. Întreaga competiție a făcut-o să aibă mai multă încredere în ea.

"Să fiu curajoasă, să am mai multă încredere în mine și să-mi păstrez stilul, să nu-l schimb. O să continui să ma îmbrac mai departe cum mă îmbrăcam, așa cum mă simt eu bine. Lumea simte când te simți bine în pielea ta", a mărturisit Diana.

