„Mi-a mâncat viața” Theo Rose trece prin clipe grele de când i s-a mărit familia. A recunoscut totul în mediul online

In articol:

În viața lui Theo Rose a apărut o nouă schimbare, într-un mod cu totul neașteptat, însă pe care a îmbrățișat-o fără să stea pe gânduri. Cu numai câteva zile în urmă, artista a primit din partea prietenilor săi o pisică sfinx, pe care l-a numit Sushi.

Dacă la început i se părea că totul este numai lapte și miere și că va avea parte de un animăluț de companie foarte drăguț și cuminte, s-a înșelat amarnic, pentru că acum se pare că îi dă artistei ceva bătăi de cap.

Chiar înainte de a pleca de acasă, Theo Rose le-a împărtășit fanilor si din mediul online că pisicuța sa s-a băgat sub canapea și nu mai vrea să iasă de acolo de niciun chip. Inițial a crezut că ceva nu este în regulă cu ea și că are nevoie de ajutor, însă ulterior și-a dat seama de faptul că nu este decât un comportament natural al micuței feline.

„Mi-a mâncat viața pisica asta. Are un moment acum când nu mai vrea să iasă de sub canapea. Problema e că m-am speriat, am zis doamne, dacă o fi pățit, o fi mâncat ceva de pe jos, i s-a aplecat, eu știu ce-o fi făcut. Am tras-o să văd ce are, nu are nimic. Mi-e milă de ea că o las singură acasă, dar mă așteaptă Hora Brenciu care urmărește foarte atent rutina mea de îngrijire a tenului. Fiert e pe ea.”, a spus Theo Rose.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Imagini incendiare cu Madonna, de-a lungul carierei sale. Cele mai sexy apariții ale reginei muzicii pop| FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: Gestul pe care Alex Leonte l-a făcut pentru Manuela Lupașcu! Tânăra a pus mâna imediat pe telefon, să-l filmeze: "Se pricepe?"

Cum a reacționat prima dată Theo Rose când în familia ei a intrat micuța felină?

Theo Rose a fost foarte bucuroasă de cadoul pe care l-a primit, însă nu a putut să nu recunoască faptul că a rămas de-a dreptul surprinsă de gestul finilor săi.

Dacă inițial credea că este foarte timidă și că îi va lua timp pentru a se acomoda în noua sa casă, lucrurile s-au reglat rapid, pentru că doar după o zi micuțul animăluț și-a intrat în elementul lui.

„Am primit un cadou mai cu întârziere, nu sunteți pregătiți. Șobolanca asta este- cum credeți că i-am pus numele?- Sushi, ca să fie prietena lui Sasha. Finii mei s-au ocupat și mi-au făcut o surpriză, și eu când am văzut-o m-a luat cu leșin, de drag, nu de altceva. Tremura un pic, dar mi-a fost milă de ea dar i-am zis că eu acum o s-o iubesc mult și ea acum a ajuns acasă la noi, de acum asta e casa ei. Pupă mama pe ea.”, a spus Theo Rose în mediul online.

Citeste si: „De ce să nu mă recăsătoresc? Dar nu știu dacă o să se întâmple sau nu! Asta trebuie să îl întrebați pe Beni.” Dana Roba pare pregătită să își refacă viața- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte BAC 2023 Română sesiunea de toamna: S-a publicat baremul de corectare pe subiecte.edu.ro 2023!- stirilekanald.ro

Citeste si: BAC 2023- sesiunea de toamnă a început. Câți candidați s-au înscris- radioimpuls.ro

Citește și: Jasmine, concurentă la "Bravo, ai stil", sare la gâtul lui Iris: "Este evident că a copiat poate și zeci de ținute unu la unu"| EXCLUSIV