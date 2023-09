”Am reușit!” Vlăduța Lupău, surpriză uriașă pentru fanii săi. Artista nu-și mai încape în piele de bucurie de când totul a fost pus la punct

In articol:

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai apreciate tinere artiste de la noi. Are evenimente publice și private fără număr, în țară și peste hotare, și un număr impresionant de fani care ar da orice să o audă și să o vadă live, o dovadă în acest sens fiind faptul că nici bine nu și-a anunțat concertul de Crăciun, că deja toate biletele au fost vândute.

Pentru ei este mereu pe drumuri, dar și din plăcere, căci muzica a dus-o pe culmile succesului și tot muzica, spune ea, este meseria care o împlinește în totalitate, deși la bază este certificată în cu totul alt domeniu.

Vlăduța Lupău și-a pus fanii pe jar

Și tot pentru cei care o admiră la scară largă, acum soția lui Adi Rus a venit cu o veste mare. Pe Instagram, unde este foarte activă și transparentă cu viața sa personală, dar mai ales cea profesională, cântăreața a făcut un anunț important.

Mândră nevoie mare și extrem de fericită, Vlăduța Lupău spune că și-a petrecut toată ziua pe drumuri, la tot felul de întâlniri pentru a putea mâine, 8 septembrie, să le facă o mare bucurie fanilor ei.

Așadar, vineri, la ora prânzului, ea spune că va publica un video prin care-și va împărtăși bucuria cu toată lumea, moment în care va spune clar și despre ce anume este vorba.

Căci acum, pe moment, nu a dorit să ofere toate detaliile publicului, ținând doar să spună că ce a pregătit îi va bucura enorm pe cei mai înrăiți fani, pesemne că totul ar putea avea legătură cu viața sa profesională.

Dacă va fi sau nu așa, mâine se va afla adevărul, atunci când vedeta va spune pentru ce s-a dat acum peste cap.

”Am reușit! Azi am avut întâlniri peste întâlniri și mâine o să vedeți, am și filmat un filmuleț pe care o să-l postez mâine la ora 12, am o surpriză pentru cei care... Pentru voi! Vedeți mâine, mâine, mâine. Vă pup!”, a spus, mândră nevoie mare, Vlăduța Lupău, pe contul personal de Instagram.