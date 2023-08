”Este momentul” Vlăduța Lupău a revenit la imaginea care a consacrat-o. La ce schimbare a apelat acum artista? Nu mulți și-au dat seama de acest detaliu

In articol:

Vlăduța Lupău este cunoscută la scară largă, devenind de-a lungul timpului una dintre cele mai apreciate artiste de la noi.

Numărul fanilor ei este mare, la fel și evenimentele pe care le onorează de atâția ani, timp în care a optat să nu își facă schimbări radicale de look.

Vlăduța Lupău și-a schimbat look-ul

Astfel că mulți nici nu-și dau seama dacă timpul are efect și asupra vedetei, căci pare că a găsit leacul tinereții fără bătrânețe.

Și tot atât de mulți, cel mai probabil, nu au observat nici micul detaliu cu care artista iese din anonimat. Nu preferă aparițiile excentrice, dar încă de pe vremea când era doar o adolescentă a apelat la un mic truc prin care să își evidențieze podoaba capilară.

Astfel că părul ei lung, șaten și perfect drept a căpătat o șuviță blondă. Singură, spune ea, și-a tot făcut-o de-a lungul timpului până în momentul în care a aflat că este însărcinată cu Iair.

De atunci s-a lăsat de acest obicei, dar asta până acum. Dorind să revină la vechea imagine, dar de data aceasta în altfel de condiții, cântăreața s-a lăsat pe mâna specialiștilor.

”Din liceu aveam o șuviță blondă… pe care nu am mai făcut-o de când am rămas însărcinată. Azi e momentul să o refac… Am venit să îmi refac șuvița. Până acum mă făceam eu cu decolorant, acum am venit la profesioniști, lucrăm profi”, este mesajul Vlăduței Lupău, de pe Instagram.

Vlăduța Lupău a revenit la imaginea care a consacrat-o [Sursa foto: Instagram ]

După vizita la salonul de înfrumusețare, care nu a fost deloc una scurtă, Vlăduța Lupău s-a afișat mândră nevoie mare în online, zâmbitoare și foarte mulțumită de rezultat și de răsfățul pe care și l-a oferit, căci a menționat că în luna august nu a prea avut timp de astfel de lucruri, având cântări aproape zilnic.

”Tuns, spălat, șuvițat, aranjat”, a adăugat artista, care a menționat că și-a micropigmentat și sprâncenele de curând: ”Nu sunt încă vindecate, abia acum se închid la culoare. Pentru gustul meu, momentan, sunt destul de accentuate la culoare, după ce se vindecă, ele vor fi pe gustul meu”, a mai spus ea.