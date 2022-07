„Am rupt gura târgului” Care este afacerea cu care Oana Roman a dat lovitura? Totul se petrece online

In articol:

Oana Roman se numără printre cele mai urmărite persoane publice din mediul online, asta pentru că în ultima perioadă, fiica lui Petre Roman este din ce în ce mai prezentă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează mereu legătura cu fanii săi, împărtășind cu aceștia aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Tot prin intermediul internetului, Oana Roman a reușit să își deschidă o afacere, respectiv un magazin online, cu haine, iar vedeta se bucură de un succes răsunător cu afacerea pe care a deschis-o pe vreme de pandemie. Recent, partenera de viață a lui Marius Elisei a povestit exact cum s-a gândit să implementeze un astfel de business.

Citeste si: Oanei Roman nu i-a venit să creadă ce a făcut Marius Elisei! Gestul cu care a luat-o complet prin surprindere

"Am luat domeniu cu pagină de Facebook, de Instagram… era totul aranjat, doar să cumpărăm marfă și să ne ocupăm să o promovăm. Și am zis de data asta să profităm de toată notorietatea pe care eu o am, pentru că eu fac reclamă pentru alții, dar nu fac pentru mine. Și acum o să pot să fac pentru mine, pentru propria mea afacere. Și am lansat în toamna lui 2020 și din prima zi un ”boom” incredibil, eu nu mă așteptam. A fost mult peste așteptările noastre”, a spus ea pentru Fanatik.ro.

Citeste si: Împăcarea anului în showbiz-ul românesc! Cei doi și-au mai dat o șansă la doi ani de la divorț- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Am început cu o zonă de produse foarte căutate de femei”

Mai mult decât atât, Oana Roman a mai precizat că, în primă fază, a început cu o zonă de produse foarte căutate de femei, respectiv body-uri modelatoare și colanți modelatori, iar chiar din primele ore, vedeta s-a bucurat de un succes răsunător privind vânzarea produselor.

Reacția memorabilă a Oanei Roman după ce a fost jignită! Vedeta i-a pus la punct pe răutăcioși: „Retrage-te undeva”

”Am rupt gura târgului, pentru că am început cu o zonă de produse foarte căutate de femei și anume body-urile modelatoare și colanții modelatori. Pentru că eu am nevoie de ele și am avut nevoie foarte mulți ani, și știam cât de multor femeile să aibă produse de genul acesta, să fie de calitate. Și am umblat la zeci și zeci de furnizori, până am găsit produsul care să îmi placă. Cred că în prima zi, după ce am pus cu două poze pe Insagram, în 10 ore am avut 80 de comenzi”, a mai zis ea pentru sursa citată.

Totodată, o altă sursă de venit pe care vedeta o are se regăsește tot în mediul online, asta pentru că reușește să facă bani frumoși din rețelele de socializare: "Rețelele de socializare au devenit un job în sine pentru mine. Lucrul acesta nu era valabil înainte de pandemie, de exemplu, când încă eram doar pe PR și evenimente. Numai că, odată cu venirea pandemiei, mie mi s-au tăiat aripile. Adică tot ceea ce făceam eu practic era imposibil de făcut. Totul era închis. Singura variantă ca să ai activitate era online-ul”.

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]