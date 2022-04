„Am simțit la gât ceva rece” Carmen de la Sălciua, amenințată cu un cuțit în timp ce cânta! Artista a trecut prin clipe de coșmar

In articol:

Carmen de la Sălciua se numără printre cele mai de succes artiste de la noi din țară. A plecat de jos, însă a reușit să își vadă visul împlinit la un moment dat. A devenit celebră și poate fi considerată una dintre cele mai bune voci de muzică de petrecere.

Artista a trecut prin multe experiențe mai puțin plăcute de-a lungul careierei sale, unele chiar periculoase, care i-au pus viața în pericol. În cadrul unui interviu, cântăreața a vorbit despre o astfel de situație prin care a trecut chiar în momentul în care se afla la o cântare.

În cadrul emisiunii online „În oglindă”, prezentată de Mihai Ghiță, Carmen de la Sălciua a povestit că, în timp ce se afla pe scenă și cânta, un bărbat a venit la ea să-i ceară să cânte o anumită melodie, iar ea i-a răspuns că o va face imediat ce va termina de cântat dedicațiile pe care le avea deja. În acel moment, artista a simțit ceva rece la gât și și-a dat seama imediat că era vorba despre un cuțit.

Citeste si: Detaliul observat de fani în fotografiile postate de Carmen de la Sălciua! La o privire mai atentă, îți dai seama că așa e: „De aia poartă evazați, să nu se vadă”/ FOTO

Cântăreața a tras o sperietură goraznică în acel moment, însă, din fericire, nu a fost vorba de altceva mai grav.

Citeste si: Ce scria pe tricoul Elenei Udrea, atunci când a fost prinsă în Bulgaria. Piesa vestimentară valorează o avere- kfetele.ro

Citeste si: Răstunare de situaţie! NU Vladimir Putin conduce războiul din Ucraina. Cine este, de fapt, persoana din umbră..- bzi.ro

„M-am simțit în pericol chiar la începutul carieri mele, eram la un eveniment și cineva a venit, un domn, printre dedicațiile pe care le primeam, a venit să-i cânt o anumită melodie, și i-am zis că imediat, doar să termin melodia pe care o cântam. În acel moment am simțit la gât ceva rece, era un cuțit. Cred că atunci a fost momentul în care am zis că dacă lucrurile mai continuă așa, iar lumea merge în direcția asta, nu știu ce va fi cu muzica. A fost singura situație de acest gen”, a spus Carmen de la Sălciua la „În oglindă”.

Carmen de la Sălciua [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Carmen de la Sălciua a fost cerută în căsătorie de Marian Corcheș! „Am spus da” Cum arată bijuteria cu care bărbatul a îngenuncheat în fața ei

Carmen de la Sălciua a fost cerută în căsătorie

Cu câteva zile în urmă, pe data de 1 aprilie, Carmen de la Sălciua a fost cerută în căsătorie de Marian Corcheș în Dubai. Bărbatul i-a făcut o surpiză de proporții iubitei sale, iar acum cei doi se pregătesc pentru pasul cel mare. Artista este foarte fericită și recunoascătoare că în viața ei lucrurile s-au așezat, în sfârșit, și în plan personal.

„Toată ziua am umblat și ne-am plimbat...până au început să mă doară picioarele. I-am spus că ar fi bine să ne întoarcem la hotel. A fost o zi plină, dar el tot trăgea de timp...fără să știu că, de fapt, la hotel se pregătea marea surpriză. Personalul de la hotel a aranjat totul într-un mare fel! Și totul a fost pregătit așa cum le-a spus el. În cameră am găsit lumânări multe, baloane, un buchet de flori, o baie plină cu spumă, trandafiri pe jos...știam că asta urmează! Ceva îmi spunea că destinul meu trebuia să întâlnească acest moment...și el a fost actorul pregătit de Dumnezeu pentru rolul de iubit, prieten, confident, și cu ajutorul Lui...un soț și un tată iubitor pe viitor. Apoi am ieșit la o cină romantică pregătită tot pentru acest eveniment”, a povestit Carmen de la Sălciua pe contul ei de Instagram.