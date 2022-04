Anunțul făcut de Carmen de la Sălciua despre sarcină, la scurt timp după ce a fost cerută de soție! Ce le-a transmis artista fanilor

In articol:

Carmen de la Sălciua radiază de fericire, asta pentru că recent a fost cerută în căsătorie de către partenerul său, Marian Corcheș. Artista a spus cel mai sincer ”DA”, iar la scurt timp după cererea în căsătorie a făcut un anunț despre o viitoare sarcină, asta pentru că fanii cântăreței sunt extrem de curioși să afle

când va veni pe lume și un moștenitor.

După ce a fost asaltată cu întrebări legate de acest subiect, Carmen de la Sălciua le-a explicat concret internauților când au de gând cei doi parteneri să devină părinți pentru prima dată.

Carmen de la Sălciua a vorbit despre o viitoare sarcină în mediul online

Cunoscuta artistă a fost cerută de soție de partenerul ei, Marian Corcheș, iar acum fanii sunt extrem de curioși să afle când va apărea pe lume și rodul iubirii celor doi, un copilaș. Recent, Carmen de la Sălciua a organizat o secțiune cu întrebări pe pagina personală de Instagram, acolo unde le-a dat ocazia fanilor să-i adreseze orice curiozitate ar avea despre ea.

Așadar, un internaut mai curajos a întrebat-o pe Carmen de la Sălciua daca este adevărat ce se zvonește în ultima perioadă, mai precis că este însărcinată, cântăreața răspunzând negativ la această întrebare. Însă, cu toate acestea, cât despre o viitoare sarcină, artista a explicat că probabil va veni si momentul acela.

„Nu! Probabil va veni și acel moment...”, a spus Carmen de la Sălciua, în mediul online.

Artista, despre cererea în căsătorie

Carmen de la Sălciua a avut parte de o cerere în căsătorie foarte frumoasă, aceasta având loc în Dubai. Marian Corcheș a organizat totul în cel mai mic detaliu, însă câteva mici chestiuni i-au trădat intențiile partenerului de viață al cântăreței, aceasta dându-și seama, într-un fel sau altul, că urmează acest moment.

„Toată ziua am umblat și ne-am plimbat...până au început să mă doară picioarele. I-am spus că ar fi bine să ne întoarcem la hotel. A fost o zi plină, dar el tot trăgea de timp...fără să știu că, de fapt, la hotel se pregătea marea surpriză. Personalul de la hotel a aranjat totul într-un mare fel! Și totul a fost pregătit așa cum le-a spus el. În cameră am găsit lumânări multe, baloane, un buchet de flori, o baie plină cu spumă, trandafiri pe jos...știam că asta urmează! Ceva îmi spunea că destinul meu trebuia să întâlnească acest moment...și el a fost actorul pregătit de Dumnezeu pentru rolul de iubit, prieten, confident, și cu ajutorul Lui...un soț și un tată iubitor pe viitor. Apoi am ieșit la o cină romantică pregătită tot pentru acest eveniment”, a povestit Carmen de la Sălciua pe contul ei de Instagram.

