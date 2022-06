"Am spus dintotdeauna că nu voi naște natural" Laura Cosoi, o altă femeie după ce a devenit mamă! Vedeta are două nașteri naturale

In articol:

Laura Cosoi este una dintre cele mai mari actrițe din țara noastră. Românii o iubesc pentru talentul, carisma și transparența ei. Indiferent de proiectele pe care le-a avut și succesul pe care acestea i l-au adus, Laura a rămas un om simplu și modest, care s-a concentrat pe viața de familie.

Laura Cosoi, femeie în adevăratul sens al cuvântului, datorită soțului ei

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă. Cei doi sunt împreună de circa 10 ani și au reușit să acumuleze de-a lungul timpului o mulțime de amintiri frumoase, mai ales de când au devenit părinți. Aceasta recunoaște că în relațiile anterioare ea era bărbatul, iar de când l-a cunoscut pe Cosmin a înțeles cum trebuie să fie de fapt.

"Noi ne știm de 20 de ani, am fost prieteni, nu a fost niciodată o variantă de iubit, cum nici eu nu am fost pentru el, dar avem foarte multe lucruri în comun. Cred că a fost timpul cel mai important, pentru că ne intersectam destul de des, dar complicat. Nu s-a pus problema de ceva între noi, până într-o zi. Am împlinit 10 ani de prima oară când m-am uitat altfel la el.(...) Altă dată mă simțeam bărbatul din relație. Nu m-am mai simțit așa de când am început să fiu cu el. Am devenit femeie abia când am fost lângă el, de asta cred că sunt și foarte maternă. Așa mă vede și așa mă simt, dincolo de uimirea celor din jurul meu. Mama se uită la mine și îmi spune că nu îi vine să creadă că eu sunt așa.", a declarat Laura Cosoi, în cadrul podcastului lui Mihai Morar.

Laura Cosoi a dat naștere la doi copii, natural

Laura Cosoi poate fi considerată o mamă eroină.

Aceasta are doi copii, pe care i-a născut natural. Actrița a dezvăluit că la început nu ar fi ales niciodată această modalitate, însă sarcina i-a schimbat total percepția. Rolul de mamă și-a pus o amprentă solidă asupra ei.

"M-am descoperit treptat de-a lungul timpului, inclusiv nașterile naturale nu au fost de la început în plan. Nici nu mi-am imaginat vreodată că voi naște natural. Eu am spus dintotdeauna că nu voi naște natural, că eu trăiesc într-un secol, în niște ani, pot să aleg, pot să beneficiez de niște avantaje ale medicinei. Acum alegem varianta comodă, mai scurtă, prescurtările sunt la modă. În momentul în care am rămas însărcinată mi s-a inoculat așa ceva și nu mi-am pus problema să nasc altfel decât natural. Nu mi-a fost frică. Mi s-a părut de fapt că așa a fost dintotdeauna.", a mărturisit Laura Cosoi, tot la același podcast.