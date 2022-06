„Vreau să fiu îngropat lângă fetița mea” Tatăl Denisei Răducu, declarații cutremurătoare, la cinci ani de la decesul regretatei artiste

In articol:

Emilian Răducu, tatăl Denisei Răducu, se luptă de mai bine de patru ani, în instanță, cu cei care dețin, în prezent, drepturile de autor ale fiicei lui.

Părintele regretatei artiste spune că este un proces lung, care durează deja de ani buni, ale cărui costuri au fost foarte mari.

Concret, Emilian Răducu este dezamăgit de faptul că, cei care dețin drepturile de autor ale fiicei lui, în prezent, se bucură din plin de banii munciți de cântăreață.

”Cei care dețin acum drepturile de autor ale fiicei mele se bucură de banii munciți de ea. Ne spun mulți că toate melodiile sunt în posesia unora din Sibiu care le-au cumpărat de la cei cu care Denisa colaborase inițial”, a declarat Emilian Răducu, pentru Playtech.

Emilian Răducu, despre procesul pentru drepturile de autor ale Denisei: „Am cheltuit peste 5.000 de euro”

Emilian Răducu își dorește să câștige, în instanță, drepturile de autor ale fiicei sale.

Deși a făcut toate demersurile necesare în privința acestui fapt, familiei regretatei artiste nu i s-a dat, până acum, câștig de cauză.

Cu toate acestea, chiar dacă cheltuielile au depășit deja suma de 5.000 de euro, familia Denisei Răducu nu se lasă atât de ușor, rudele regretatei cântărețe dorindu-și să se facă dreptate.

„Am cheltuit peste 5.000 de euro, cu toate taxele și cu onorariul avocaților, mi s-a spus că mai bine îmi făceam o firmă, că așa aș fi avut mai multe șanse să câștig și să intrăm în posesia drepturilor de autor. De patru ani umblăm prin tribunale și în final nu ne alegem cu nimic.

Nu știu la ce valoare se ridică drepturile de autor ale Denisei. Mulți ne spun că toate melodiile cântate de ea sunt în posesia unora din Sibiu. Ei trăiesc de pe urma unei ființe dragi nouă care nu mai e printre noi.

Cu cei care au vândut drepturile de autor ale Denisei, și care ne sunt și rude, nu am vorbit, am evitat, nu mă interesează decât să se facă dreptate. Și-au bătut joc de noi, ca familie. Procesul are loc la București, iar recursul tot acolo se va desfășura.”, a adăugat Emilian Răducu pentru aceeași sursă.

De asemenea, Emilian Răducu a precizat care este motivul pentru care își dorește atât de mult să câștige, în instanță, drepturile de autor ale fiicei lui, explicând că după moartea cântăreței există multe cheltuieli.

„Dacă se dă o soluție favorabilă, la recurs, totul îi revine celeilalte fiice, Adelina. Dacă ne-am recăpăta anumite drepturi, banii nu i-am folosi să meargă fata mea în vacanțe exotice sau pe distracții.

Sunt cheltuieli mari după ce o persoană iubită nu mai e printre noi, trebuie plătite impozite la casele ei, de făcut pomeni, de terminat casa din sat”, a mai explicat tatăl Denisei Răducu.

Emilian Răducu își dorește să fie îngropat lângă fiica sa

Tatăl Denisei Răducu a mărturisit că are o dorință puternică pentru atunci când va trece în neființă, aceea că își dorește să fie îngropat lângă fiica sa, care din nefericire s-a stins din viață la vârsta de 27 de ani, în anul 2017.

„Lângă fiica mea este îngropat tatăl meu. El a murit acum 9 ani, deci, dacă ar fi să mor mâine, se poate face deshumare și mă îngroape acolo. Când mor, vreau să fiu îngropat lângă fetița mea, nu o las singură”, a mărturisit Emilian Răducu.

