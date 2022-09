”Am spus un adevăr”. Nelu Popa, despre Carmen de la Sălciua, după ce a spus că a avut o relație cu ea, iar artista l-a dat afară din trupă. Ce îi transmite acum saxofonistul

In articol:

Nu cu mult timp în urmă, Carmen de la Sălciua a fost dată în vileag de un fost coleg de trupă. Spunem ”fost coleg” pentru că, imediat ce Nelu Popa a dat din casă, artista l-a scos din trupa sa.

Atunci, în cadrul unui interviu, saxofonistul spunea în mod public ceea ce nu se știa până acum, că în trecut a avut o relație de iubire cu manelista.

Nelu Popa, despre Carmen de la Sălciua, după ce a spus că a avut o relație cu ea, iar artista l-a dat afară din trupă [Sursa foto: Facebook]

Nelu Popa crede că fosta iubită l-a iertat

Fapt ce a deranjat-o teribil pe cântăreață, căci ea voia ca acest aspect al vieții sale personale să rămână secret. Astfel că, drumurile lor profesionale s-au rupt imediat.

Acum, însă, cum lumea artistică este mică, cei doi au dat nas în nas la un eveniment. Moment în care, Nelu Popa spune că nu a avut loc vreun scandal.

El și Carmen de la Sălciua s-au separat din toate punctele de vedere, dar, speră el, că artistei să îi treacă supărarea.

Mai ales că, notează el, ceea ce a declarat a fost doar purul adevăr, nimic ofensator sau jignitor la adresa ei.

Mai mult decât atât, indiferent de ce relații vor mai avea de acum încolo, cântărețul spune că-și dorește ca fosta sa parteneră să aibă un drum presărat numai cu lucruri bune, cum de altfel vrea să îi fie și lui calea.

„Chiar acum trece Carmen pe lângă mine. S-a supărat ea atunci pentru ce am spus, dar eu îi doresc tot binele din lume. Cred că i-a mai trecut. Până la urmă am spus un adevăr, că am fost împreună. Nu i-am făcut niciun rău. Nu am denigrat-o, nu am zis lucruri urâte despre ea. Eu sper ca fiecăruia să îi meargă bine de acum înainte, să aibă grijă Dumnezeu de fiecare dintre noi”, a declarat Nelu Popa, conform Fanatik.

De cealaltă parte, la momentul aflării adevărului, pentru aceeași sursă, Carmen de la Sălciua spera și ea la același lucru pentru fostul ei parter, fără a mai vrea să aibă legătură cu acesta.

„ Da, ne-am certat. Nu mai colaborez cu el. Eu nu vreau să mai vorbesc despre Nelu Popa, pentru mine nu e un subiect Îi urez multă sănătate în viitor și multă baftă pe drumul pe care l-a urmat”, spunea celebra artistă.