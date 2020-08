Amalia a fost bătută, sâmbătă, 9 august, de un cuplu. Totul s-a întâmplat lângă restaurantul pe care italianca și soțul ei îl au în Capitală. Cei doi vizitau niște vecini și au căutat ceartă cu celebra bucatareasă, acuzând-o că „prea se crede vedetă, a declarat chiar Amalia Bellantoni, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro

„Sunt șocată, speriată și traumatizată. Nu credeam că mi se poate întâmpla așa ceva. Când femeia a început să mă tragă de păr a sărit și soțul ei pe mine. Doamne, m-au dat cu capul de pământ! Apoi au început să sară și alții pe mine! Este șocant”, spuneaAmalia in exclusivitate pentru WOWbiz.ro, de pe patul de spital.

Citeste si: EXCLUSIV! Amalia de la Chefi la cuțite, bătută cu bestialitate de doi indivizi! Sicilianca a ajuns de urgență la spital

Citeste si: ULTIMA ORĂ Florin Salam a fost interzis. Manelistul nu a fost lăsat să participe la înmormântarea lui Emi Pian

Citeste si: BREAKING NEWS Fiul lui Marian Ionescu a fost prins în trafic sub influența drogurilor

Duminică, 9 august, Amalia a mers la IML pentru examinarea medico-legală, iar mai apoi la poliție, unde a depus o plângere penală împotriva agresorilor. Ea a declarat că bărbatul care a lovit-o susținea că este polițist.

„Am multiple plăgi în zona capului, părul lipsa și un deget de la mâna stânga, rupt. Am spus și polițiștilor cine sunt persoanele care m-au agresat. Cele 2 persoane m-au agresat fără nici un motiv, bărbatul afirmând chiar că este polițist. Poate chiar din acest motiv nu s-a prezentat poliția la spitalul Floreasca unde am fost internată de urgență. Eu consider că poliția trebuia să vină, câtă vreme a fost vorba de o agresiune”, a declarat Amalia, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

Amlia a mărturist că a fost amenințată în multe rânduri, după participarea în emisiunea Chefi la cuțite. Ea spune că totul i s-a tras de la admiratoarele lui Cătălin Scărlătescu.

„Am fost amenințată după ce am intrat în echipa lui Scărlătescu. Am fost acuzată că am fost aleasă eu pentru că aș fi avut o relație cu Scărlătescu…Nu pot să repet ce mi se spune, mi se spune că vor veni să mă omoare, că o să mi se dea fic la restaurant, că o să mi se închidă restaurantul, de parcă acesta ar fi al meu. Restaurantul este al familiei noastre. S-au legat de copilașii noștri. Mi-au scros să am grijă de copiii mei că nu se știe niciodată ce pot păți. Mi-a spus o angajată de la restaurant că s-a oprit în față o mașină cu două doamne și un domn, care o căutau pe Sicilianca. S-a luat bărbatul de o angajată blondă, iar femeia i-a spus să nu dea în ea, că nu e Sicilianca”, declara Amalia Bellantoni la tv, după ce a plecat din emisiune.