Amalia de la Chefi la cuțite, bătută cu bestialitate de doi indivizi! Amalia Bellantoni trece prin momente greu de imaginat! În prezent, se afla la Spitalul de Urgenta Floreasca, cu traumatisme serioase și este supusă, chiar în aceste momente unor investigații amanunțite.

Totul s-a întâmplat lângă restaurantul pe care italianca și soțul ei îl au în Capitală. Potrivit Amaliei, agresorii, o femeie și un bărbat, cuplu, care vizitau niște vecini, au căutat ceartă cu celebra bucatareasă, acuzând-o ca “prea se crede vedetă”, a declarat chiar Amalia Bellantoni, în exclusivitate pentru WOWBIZ.

“Sunt șocată, speriată și traumatizată. Nu credeam că mi se poate întâmpla așa ceva. Când femeia a început să mă tragă de păr a sărit și soțul ei pe mine. Doamne, m-au dat cu capul de pământ! Apoi au început să sară și alții pe mine! Este șocant”, a declarat Amalia in exclusivitate pentru WOWbiz.ro, de pe patul de spital. Mai multe imagini cu urmele agresiunii în GALERIA FOTO.

Sicilianca Amalia, amenințată cu moartea! S-a întâmplat din cauza lui chef Cătălin Scărlătescu

Sicilianca Amalia are o poveste de viață fabuloasă. Fosta stewardeză, căsătorită cu un bucătar italian, patronul unui restaurant în Sicilia, a devenit vedetă după participarea la un show culinar. Extrem de controversată, bârfită de ceilalți concurenți, Amalia Bellantoni a fost mai întâi în echipa lui Cătălin Scărlătescu, apoi acesta a cedat-o echipei lui Florin Dumitrescu.

Amalia Bellantoni a fost stewardeză, însă acum se ocupă de restaurantul familiei, alături de soțul ei, un bucătar vestit în Sicilia. Cei doi au împreună doi băieți, unul de 5 ani și altul de 9 ani.

Dacă în show, Amalia nu a avut viață ușoară, în afara lui, Sicilianca a fost amenințată și hărțuită. Ea spune că totul i s-a tras de la admiratoarele lui Cătălin Scărlătescu.

”Am fost amenințată după ce am intrat în echipa lui Scărlătescu. Am fost acuzată că am fost aleasă eu pentru că aș fi avut o relație cu Scărlătescu…Nu pot să repet ce mi se spune, mi se spune că vor veni să mă omoare, că o să mi se dea fic la restaurant, că o să mi se închidă restaurantul, de parcă acesta ar fi al meu. Restaurantul este al familiei noastre. S-au legat de copilașii noștri. Mi-au scros să am grijă de copiii mei că nu se știe niciodată ce pot păți. Mi-a spus o angajată de la restaurant că s-a oprit în față o mașină cu două doamne și un domn, care o căutau pe Sicilianca. S-a luat bărbatul de o angajată blondă, iar femeia i-a spus să nu dea în ea, că nu e Sicilianca”, a mărturisit Amalia Bellantoni la tv, după ce a plecat din emisiune.