Amalia Bellantoni o atacă dur pe Mirela Vaida: „E o frustrată. Soțul ei pleacă de acasă câte două săptămâni. Are probleme!” Ce i-ar fi făcut prezentatoarea TV?

Nu de puține ori, au existat conflicte între Mirela Vaida și Amalia Bellantoni, multe fiind chiar publice, în direct. Unul dintre cele mai cunoscute este acela când Mirela Vaida a dat-o afară din platou pe blondină și la momentul respectiv, aceasta a făcut o serie de declarații despre prezentatoarea TV, care nu prea îi făceau cinste.

Așa s-a întâmplat și recent, căci Amalia Bellantoni a venit cu o serie noi de dezvăluiri despre fosta sa colegă de platou, precizând că în spatele camerelor de filmat, Mirela Vaida este cu totul și cu totul o altă persoană, lansând o serie de acuzații la adresa acesteia, dar și criticând-o într-o oarecare măsură.

“Eu am fost mereu invitată în platoul(...) de către producătorii emisiunii sau de cine se ocupa cu alegerea invitaților. Eram invitat permanent, nu era ediție de la care să lipsesc. Mi-am făcut programul în funcție de cei de la(...). Eu în acea perioadă filmam și pentru reality-show-ul(...). Era cel mai vizionat relity-show din(...). Și producătorii emisiunii mi-au spus acest lucru, erau foarte mulțumiți. Filmasem cu o lună și jumătate înainte, am mers și în Sicilia să filmăm pentru a face o alternativă la viața de zi cu zi. Eram foarte mulțumită până să intervină doamna Vaida”, a spus Amalia Bellantoni, pentru Fanatik.ro.

Mai mult decât atât, Amalia Bellantoni susține că la un moment dat se vehicula că ar putea să-i ia locul Mirelei Vaida în emisiune, motiv pentru care moderatoarea TV a început să fie invidioasă pe ea, căci fanii ar fi început să le compare pe cele două.

Ei bine, odată cu aceste speculații și reacții din partea publicului în ceea ce le privea pe cele două, Mirela Vaida începuse să fie ”răutăcioasă” cu Amalia Bellantoni, susține vedeta.

„În ultimul timp se vehicula în presă și în online că Amalia Bellantoni ar urma să-i ia locul Mirelei Vaida la(...). Mirela devenise foarte invidioasă pentru că lumea ne compara. Oamenii făceau sondaje pe cine ar alege dintre mine sau Mirela Vaida. Acest lucru a făcut-o să devină foarte nervoasă în privința mea și a prezenței mele acolo. În acest fel, la fiecare replică pe care o dădeam în emisiune, îmi închidea imediat gura. Eram invitată în platou să comentez, iar ea nu mă lăsa. Nu aveam voie să am nicio părere, nu aveam voie să îmi exprim punctul de vedere. Eu, persoană educată, fair-play și profesionistă, ridicam mâna să spun ceva. Ea nu mă lăsa să vorbesc”, a mai spus Amalia Bellantoni.

Amalia Bellantoni, despre atitudinea Mirelei Vaida: „Se răstea la mine. Deseori mă jignea”

Mai mult decât atât, Amalia Bellantoni spune că, de cele mai multe ori, Mirela Vaida chiar o jignea, atât pe ea, cât și pe familia sa, blondina considerând că prezentatoarea TV făcea aceste lucruri dintr-o oarecare frustrare, din cauza faptului că ar avea probleme în familie, în special cu soțul ei.

„În momentul în care începeam să vorbesc se răstea la mine. Deseori mă jignea, spunea că soțul meu este un prost, că este manipulat de mine. Era foarte invidioasă că eu vorbeam întotdeauna despre familie, despre copii.

Ea este o femeie frustrată care, am înțeles, ar avea probleme în familie. Ea este invidioasă pe viața mea cu soțul meu, că avem un nivel financiar destul de bun. O deranja că aveam acest reality-show și nu voia să vorbesc despre familie.

Îmi spunea să o las în pace cu prostul meu! Soțul meu este cetățean de onoare al Siciliei, ambasador al culturii Siciliene. Lumea a observat și a început să scrie în online că Mirela Vaida este invidioasă pe mine. Soțul ei pleacă de acasă câte două săptămâni. Vine la ea o dată la două săptămâni”, a mai spus Amalia Bellantoni.

De asemenea, Amalia Bellantoni o acuză pe Mirela Vaida că tocmai din cauza ei s-a întrerupt difuzarea reality show-ului despre viața sa de familie, căci acest lucru s-a întâmplat chiar a doua zi, după conflictul pe care cele două l-au avut în direct, în platoul emisiunii moderate de Vaida.

„După ce a fost schimbată de la(...) la(...) ea era supărată că sunt invitată în emisiuni. Spunea că oamenii nu mă mai vor la tv, deși era fix contrariul. Oamenii continuau să scrie că Mirela Vaida va pleca. Ei îi era teamă, era veșnic sub stres că îi voi lua locul. Ea a răbufnit la un moment dat. A spus în direct că nu poate fi în același platou cu mine. Apoi a țipat: Eu am crezut că a fost o regie. Nu mă așteptam să reacționeze așa. M-am ridicat din educație, nici nu am luat în seamă vorbele ei. Ceea ce mi s-a părut ciudat a fost că a doua zi, reality-show-ul meu a fost întrerupt. Am fost sunată de către producătoare și mi-a spus. Nici producătoarea mea nu știa ce s-a întâmplat. Nimeni nu știa nimic. Dar de acolo de sus, sub influențele ei, emisiunea s-a întrerupt. Presupun că Mirela Vaida are influențe foarte mari la domnul director care a întrerupt în plin succes emisiunea. Aveam programul făcut pe trei luni și urma să filmăm în Sicilia. Efectiv s-a tăiat craca!”, a mai dezvăluit Amalia Bellantoni.

Amalia Bellantoni [Sursa foto: Instagram]